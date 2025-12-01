Φρίκη στην Αυστραλία: Τέσσερις συλλήψεις για κύκλωμα που διακινούσε πορνογραφικό υλικό με παιδιά, κτηνοβασίες και σατανισμό
Αυστραλία Πορνογραφικό υλικό Σατανισμός Κτηνοβασία Σίδνεϊ

Φρίκη στην Αυστραλία: Τέσσερις συλλήψεις για κύκλωμα που διακινούσε πορνογραφικό υλικό με παιδιά, κτηνοβασίες και σατανισμό

Στο Σίδνεϊ οι συλλήψεις - Αρχηγός θεωρείται από τις αρχές της Αυστραλίας ένας 24χρονος

Κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ανδρών στο Σίδνεϊ για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα που μοιραζόταν πορνογραφικό υλικό με παιδιά και «σατανιστικό» περιεχόμενο απήγγειλε η αστυνομία στην Αυστραλία.

Οι αστυνομικοί εκτέλεσαν έξι εντάλματα έρευνας για «διεθνές δίκτυο μετάδοσης σατανιστικού παιδοπορνογραφικού περιεχομένου». 



Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε «κύκλωμα παιδεραστών με βάση το Σίδνεϊ που συμμετείχε ενεργά στην κατοχή, στη διανομή και στη διάθεση περιεχομένου μέσω ιστότοπου διαχειριζόμενου διεθνώς».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο νεότερος από τους τέσσερις συλληφθέντες - ηλικίας 26, 39, 42 και 46 ετών - είχε αρχηγικό ρόλο. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν 14 κατηγορίες, ιδίως για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα) για τη διασπορά παιδοπορνογραφικού περιεχομένου ή την πρόσβαση σε αυτό.

Οι άλλοι τρεις άνδρες άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες σχετιζόμενες με πορνογραφικό  υλικό που περιείχε και σκηνές κτηνοβασίας περιεχόμενο και κατοχή ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες παραμένουν κρατούμενοι καθώς δεν επιτράπηκε η προσωρινή αποφυλάκισή τους με καταβολή εγγύησης πριν να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου.
