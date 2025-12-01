Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Φρίκη στην Αυστραλία: Τέσσερις συλλήψεις για κύκλωμα που διακινούσε πορνογραφικό υλικό με παιδιά, κτηνοβασίες και σατανισμό
Στο Σίδνεϊ οι συλλήψεις - Αρχηγός θεωρείται από τις αρχές της Αυστραλίας ένας 24χρονος
Κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ανδρών στο Σίδνεϊ για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα που μοιραζόταν πορνογραφικό υλικό με παιδιά και «σατανιστικό» περιεχόμενο απήγγειλε η αστυνομία στην Αυστραλία.
Οι αστυνομικοί εκτέλεσαν έξι εντάλματα έρευνας για «διεθνές δίκτυο μετάδοσης σατανιστικού παιδοπορνογραφικού περιεχομένου».
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε «κύκλωμα παιδεραστών με βάση το Σίδνεϊ που συμμετείχε ενεργά στην κατοχή, στη διανομή και στη διάθεση περιεχομένου μέσω ιστότοπου διαχειριζόμενου διεθνώς».
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο νεότερος από τους τέσσερις συλληφθέντες - ηλικίας 26, 39, 42 και 46 ετών - είχε αρχηγικό ρόλο. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν 14 κατηγορίες, ιδίως για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα) για τη διασπορά παιδοπορνογραφικού περιεχομένου ή την πρόσβαση σε αυτό.
Οι άλλοι τρεις άνδρες άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες σχετιζόμενες με πορνογραφικό υλικό που περιείχε και σκηνές κτηνοβασίας περιεχόμενο και κατοχή ναρκωτικών.
Οι συλληφθέντες παραμένουν κρατούμενοι καθώς δεν επιτράπηκε η προσωρινή αποφυλάκισή τους με καταβολή εγγύησης πριν να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου.
Four men have been charged in a vile alleged satanic child abuse ring in Sydney. Full story: https://t.co/7w9V5267Zw pic.twitter.com/h4XBvhnely— news.com.au (@newscomauHQ) December 1, 2025
