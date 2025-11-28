«Ύψιστης σημασίας» η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης λέει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία
Τις προθέσεις του Ερντογάν για την επαναλειτουργία της Σχολής μετά από 54 χρόνια επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αγκυρα - Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη, τον περασμένο Μάιο, για επαναλειτουργία της Σχολής από τον Σεπτέμβριο του 2026
Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Όπως είπε στον Σκάι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, πρόθεση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι να ανοίξει και πάλι τις πύλες της η Σχολή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
«Όταν η Παναγιότητά του επισκέφθηκε την Αμερική και τον Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, έθιξε το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, το οποίο είναι υψίστης σημασίας, τόσο για τον πρόεδρο Τραμπ όσο και για τον πρόεδρο Ερντογάν. Θέλαμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε την πρόοδο και να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε να διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε, να στηρίξουμε τις συζητήσεις, με στόχο να οδηγηθούμε σε μια πιθανή επαναλειτουργία της Σχολής τον Σεπτέμβριο του 2026», δήλωσε στον Σκάι και τον Μανώλη Κωστίδη, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον περασμένο Μάιο, ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε κάνει γνωστό ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε δώσει εντολή να κινηθούν οι διαδικασίες, ώστε από τον Σεπτέμβριο του 2026 η Σχολή που παραμένει κλειστή από το 1971 να δεχθεί εκ νέου φοιτητές.
Το ζήτημα της Σχολής αποτέλεσε και αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά τη συνάντησή τους, τον περασμένο Σεπτέμβριο στον Λευκό Οίκο. Ακολούθως, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, κατά τη δική του συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.
«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» είχε δηλώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στο θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, τονίζοντας ότι θα συζητούσε το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Η Σχολή της Χάλκης
Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ιδρυθείσα το 1844 από τον Πατριάρχη Γερμανό Δ' στη Μονή της Αγίας Τριάδας, υπήρξε το κύριο θεολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Στεγάζονταν σε πέτρινο κτίριο που ανεγέρθηκε το 1896, μετά από καταστροφικό σεισμό το 1894, με δωρεά του Παύλου Σκυλίτση Στεφάνοβικ και σχέδια του αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη.
Η Σχολή λειτούργησε αδιάλειπτα έως το 1971, όταν η τουρκική κυβέρνηση, με νόμο που απαγόρευε τη λειτουργία ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ανέστειλε τη λειτουργία της. Από τότε, το θέμα της επαναλειτουργίας της αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και διπλωματικών πιέσεων από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
