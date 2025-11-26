Μίτσκοσκι: Έως τα τέλη του έτους η επαναλειτουργία του αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκοπίων

Άμεση προτεραιότητα να ολοκληρωθούν οι δοκιμές πίεσης, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας – Είχε σταματήσει να λειτουργεί το 2013