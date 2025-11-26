Μίτσκοσκι: Έως τα τέλη του έτους η επαναλειτουργία του αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκοπίων
Άμεση προτεραιότητα να ολοκληρωθούν οι δοκιμές πίεσης, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας – Είχε σταματήσει να λειτουργεί το 2013
Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι ανήγγειλε την επαναλειτουργία του αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκοπίων μέχρι τα τέλη του έτους, έπειτα από 12 χρόνια αδράνειας.
«Ως κράτος, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να θέσουμε σε λειτουργία αυτόν τον αγωγό, ο οποίος είχε σχεδόν καταστραφεί και δεν είχε συντηρηθεί για πολλά χρόνια. Οι δοκιμές βρίσκονται σε εξέλιξη, νομίζω ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί», δήλωσε την Τετάρτη στα Σκόπια, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Πρόσθεσε ότι «οι δοκιμές για την πίεση του αγωγού θα πρέπει να ξεκινήσουν, αν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει. Γνωρίζω ότι η κυβέρνηση έχει επίσης εγκρίνει τον σχετικό τιμοκατάλογο. Επομένως, αναμένω ότι φέτος ο αγωγός αυτός θα τεθεί σε λειτουργία»
Ο αγωγός για αργό πετρέλαιο κατασκευάστηκε το 2002 με ιδιοκτήτρια την εταιρεία VARDAX -στην οποία η HELLENiQ ENERGY κατέχει το 80% και το Δημόσιο της Βόρειας Μακεδονίας το 20% - για να συνδέσει τα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης με το τότε διυλιστήριο της εταιρείας ΟΚΤΑ (θυγατρική της HELLENiQ ENERGY), στα Σκόπια.
Σταμάτησε να λειτουργεί το 2013, καθώς τότε τα ΕΛΠΕ (νυν HELLENiQ ENERGY) είχαν κρίνει ως ασύμφορη τη δραστηριότητα της διύλισης στις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ. Αντ' αυτού αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ, με στόχο να καταστεί αυτή περιφερειακή έδρα εφοδιασμού στα Δυτικά Βαλκάνια, με αλλαγή χρήσης του αγωγού, ώστε αντί για αργό να μεταφέρει έτοιμα προϊόντα διύλισης -κυρίως πετρέλαιο κίνησης- το οποίο είναι το καύσιμο με τη μεγαλύτερη ζήτηση στη Βόρεια Μακεδονία.
Παρόλο που ο αγωγός και οι εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ τροποποιήθηκαν για τη νέα λειτουργία και έγιναν σημαντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού τους, ο αγωγός παρέμεινε σε αδράνεια, λόγω εκκρεμότητων που αφορούσαν τεχνικά ζητήματα, αδειοδοτήσεις κ.ά.
Η επαναλειτουργία του αγωγού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας και θα περιορίσει το παράνομο εμπόριο καυσίμων στη χώρα.
Η HELLENiQ ENERGY αναμένεται να επωφεληθεί από την επαναλειτουργία του αγωγού πετρελαίου και θα εξετάσει ευκαιρίες επέκτασης των εξαγωγών της και σε άλλες βαλκανικές χώρες, όπως η Σερβία και το Κόσοβο. Ο ελληνικός όμιλος, μέσω βυτίων εξάγει σήμερα καύσιμα στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ δραστηριοποιείται με τη θυγατρική ΟΚΤΑ και στη λιανική με σημαντικό αριθμό πρατηρίων.
Η Βόρεια Μακεδονία εισάγει σήμερα το 86% των πετρελαϊκών προϊόντων της από την Ελλάδα.
Ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκοπίων έχει συνολικό μήκος περίπου 213 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 70 χλμ. εντός του ελληνικού εδάφους.
