Ρούτε για Ουκρανία: Χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις και επεξεργασία του σχεδίου των ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ διαβεβαίωσε πως η Ρωσία υφίσταται μεγάλες απώλειες, κάνοντας λόγο για 20.000 στρατιωτικούς κάθε μήνα, ενώ τα εδαφικά κέρδη της είναι κατ’ αυτόν λιγοστά