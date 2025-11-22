Ο Ζελένσκι όρισε τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κιέβου που θα διαπραγματευτούν το σχέδιο Τραμπ - Επικεφαλής ο Γέρμακ
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Ζελένσκι όρισε τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κιέβου που θα διαπραγματευτούν το σχέδιο Τραμπ - Επικεφαλής ο Γέρμακ

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπέγραψε σχετικό διάταγμα, με στόχο «την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης»

Ο Ζελένσκι όρισε τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κιέβου που θα διαπραγματευτούν το σχέδιο Τραμπ - Επικεφαλής ο Γέρμακ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Διάταγμα για τη δημιουργία ουκρανικής αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει «τις επόμενες μέρες»  στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλους διεθνείς εταίρους και εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας με στόχο την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, υπέγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το Ukrinform.

Σύμφωνα με το διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ουκρανικής προεδρίας, η αντιπροσωπεία αποτελείται από κορυφαίους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Επικεφαλής ορίζεται ο επικεφαλής του Γραφείου της Προεδρίας, Αντρίι Γέρμακ.

Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν:

– ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ,
– ο επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας, Κίριλο Μπούντανοφ,
– ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Αντρίι Χνάτοφ,
– ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Όλεγκ Ιβασένκο,
– ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σερχίι Κισλίτσια,
Κλείσιμο
– ο πρώτος αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Γεβχένιι Οστριάνσκιι,
– ο αναπληρωτής επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ,
– ο σύμβουλος του επικεφαλής της Προεδρίας, Ολεξάντρ Μπεβζ.

Επιπλέον, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας εξουσιοδοτείται:

– να προτείνει αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας, κατόπιν έγκρισης του προέδρου,
– να ζητά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τη συμμετοχή στελεχών κρατικών φορέων, επιχειρήσεων, οργανισμών, καθώς και επιστημονικών συμβούλων και ειδικών, εφόσον αυτοί συναινούν.

Η ουκρανική κυβέρνηση αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση όλων των δαπανών που σχετίζονται με τη συμμετοχή της αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλους διεθνείς εταίρους και εκπροσώπους της Ρωσίας για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης.



Ειδήσεις σήμερα:

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι με το σχέδιο για την Ουκρανία που προβλέπει χρήση των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

Έξαλλοι οι Τούρκοι για το πανό της Παρτιζάν στον αγώνα με τη Φενέρ - Έδειξαν Σέρβο ιππότη να σκοτώνει τον Σουλτάνο Μουράτ Α’

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης