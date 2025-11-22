Ο Ζελένσκι όρισε τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κιέβου που θα διαπραγματευτούν το σχέδιο Τραμπ - Επικεφαλής ο Γέρμακ

– να προτείνει αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας, κατόπιν έγκρισης του προέδρου,– να ζητά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τη συμμετοχή στελεχών κρατικών φορέων, επιχειρήσεων, οργανισμών, καθώς και επιστημονικών συμβούλων και ειδικών, εφόσον αυτοί συναινούν.Η ουκρανική κυβέρνηση αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση όλων των δαπανών που σχετίζονται με τη συμμετοχή της αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλους διεθνείς εταίρους και εκπροσώπους της Ρωσίας για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης.

