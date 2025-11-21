Η κυριότερη υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ άλλαξε ριζικά στάση εν μία νυκτί για τα συμβόλαια και των αυτισμό

«Βλαβερός μύθος»

Ο ιστότοπος προκαλεί σύγχυση, καθώς από την άλλη συνεχίζει να είναι δημοσιευμένη η δήλωση «τα εμβόλια δε προκαλούν αυτισμό» κατ’ απαίτηση ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ., γιατρός, επανέλαβε χθες πως «οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου» είναι «ψευδής, ανεύθυνος και συμβάλλει ενεργά στην επιδείνωση της υγείας των Αμερικανών».«Εκτρέποντας την προσοχή σε παράγοντες που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι δεν προκαλούν αυτισμό στερούμε από τις οικογένειες απαντήσεις που τους αξίζουν», πρόσθεσε ο γερουσιαστής -- χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον υπουργό.Η ψευδής θεωρία που συνέδεε τον εμβολιασμό των παιδιών - συγκεκριμένα του εμβολίου κατά της- προήλθε από προβληματική μελέτη που είχε δημοσιευθεί το 1998 αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκε και διαψεύστηκε άπειρες φορές.«Πάνω από 40 μελέτες υψηλής ποιότητας» έχουν γίνει έκτοτε «σε πάνω από 5,6 εκατομμύρια ανθρώπους», θύμισε χθες η Σούζαν Κρέσλι, πρόεδρος της αμερικανικής παιδιατρικής, σε ανακοίνωσή της. «Όποιος διαδίδει αυτόν τον βλαβερό μύθο είναι κακά πληροφορημένος ή επιδιώκει εσκεμμένα να ωθήσει γονείς να κάνουν λάθος».Αφότου ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Υγείας, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος προχωρά σε εκ βάθρων αλλαγές στις αμερικανικές υπηρεσίες υγείας και στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, προχωρώντας σε μαζικές απολύσεις, αποπέμποντας γνωστούς ειδικούς, επιβάλλοντας περικοπές, περιορίζοντας την πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19, διακόπτοντας τη χρηματοδότηση στην ανάπτυξη νέων εμβολίων κ.λπ. Εξάλλου υποσχέθηκε να εξακριβώσει ποιες είναι οι αιτίες αυτής που χαρακτηρίζει «επιδημία» αυτισμού.Αυτή η δέσμευση ανησυχεί τους ειδικούς, εξαιτίας της περιπλοκότητας του ζητήματος καθώς και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσουν προσωπικότητες που διόρισε ο υπουργός, όπως ο Ντέιβιντ Γκάιερ, ερευνητής που δηλώνει βέβαιος πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στα εμβόλια και τον αυτισμό.Ο κ. Γκάιερ, που έχει παραδεχτεί πως ασκούσε την ιατρική χωρίς το απαιτούμενο πτυχίο, είναι συγγραφέας μελετών για το θέμα η μεθοδολογία, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των οποίων αμφισβητούνται έντονα.