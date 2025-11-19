Η Ευρώπη χρειάζεται τα δικά της τακτικά πυρηνικά, λέει το αφεντικό της Airbus

Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αναπτύξουν ένα κοινό τακτικό πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο
για να αντιμετωπίσουν το διευρυνόμενο οπλοστάσιο της Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Airbus, Ρενέ Όμπερμαν
.
Τα πυρηνικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας, σημειώνει το Politico
. Μόνο η Βρετανία και η Γαλλία έχουν πυρηνικό οπλοστάσιο· μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, το Παρίσι είναι η μόνη δύναμη με αυτή τη δυνατότητα εντός της Ένωσης.
Η Γαλλία εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 290 πυρηνικές κεφαλές και η Βρετανία περίπου 225, αλλά καμία δεν είναι τακτική. Παρά ταύτα δεν υπάρχει ευρωπαϊκό δόγμα αποτροπής ή αντίδρασης
σε μια περιορισμένη πυρηνική επίθεση.
Τα τακτικά πυρηνικά όπλα έχουν μικρότερη εκρηκτική ισχύ, που κυμαίνεται συνήθως από 1 έως 50 κιλοτόνους, και προορίζονται για χρήση σε μάχες. Αντίθετα, τα στρατηγικά όπλα έχουν ισχύ άνω των 100 κιλοτόνων και έχουν σχεδιαστεί για να ισοπεδώνουν πόλεις. Οι ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι είχαν ισχύ περίπου 10-15 κιλοτόνους.
Κατά την ομιλία του στο Βερολίνο, στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, ο Όμπερμαν είπε ότι η στάση της Ευρώπης σήμερα αφήνει ένα επικίνδυνο κενό
.
Ο Όμπερμαν υποστήριξε ότι η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία και «άλλα πρόθυμα ευρωπαϊκά κράτη μέλη» θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα «κοινό και σταδιακό πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής», που θα περιλαμβάνει ρητά το τακτικό επίπεδο
.
Πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει «πάνω από 500 τακτικές πυρηνικές κεφαλές» κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ και στη Λευκορωσία. Η Ρωσία διαθέτει περίπου 5.580 πυρηνικά όπλα, το μεγαλύτερο οπλοστάσιο στον κόσμο.
«Ποια θα ήταν η απάντησή μας σε μια περιορισμένη ρωσική τακτική επίθεση με περιορισμένα αποτελέσματα;», ρώτησε το ακροατήριό του που αποτελείτο από αξιωματούχους της άμυνας, στρατιωτικούς και στελέχη της βιομηχανίας. «Δεν έχω την απάντηση, αλλά είμαι σίγουρος ότι εσείς την έχετε».
Ακόμη, ο Όμπερμαν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να παρερμηνεύσει τη στρατηγική της Μόσχας
αν επικεντρωθεί μόνο στις στρατηγικές δυνάμεις, αγνοώντας το μεγάλο τακτικό απόθεμα της Ρωσίας. Μια αξιόπιστη απάντηση, είπε, θα έστελνε «ένα ισχυρό μήνυμα αποτροπής».
Η πυρηνική πολιτική παραμένει πολιτικά ευαίσθητο θέμα στην Ευρώπη, σε μεγάλο βαθμό εκτός δημόσιας συζήτησης. Αλλά ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις της Μόσχας για τη χρήση πυρηνικών το ξαναέφεραν στο προσκήνιο. Κοντά σε αυτά υπάρχει και η διάχυτη αίσθηση ότι οι ΗΠΑ επί Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πια αξιόπιστος εταίρος στον τομέα της ασφάλειας
. Έτσι η Πολωνία έστειλε πρώτη το σήμα: δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αποκτήσει πρόσβαση σε πυρηνικά όπλα...