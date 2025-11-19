Η Ευρώπη χρειάζεται τα δικά της τακτικά πυρηνικά, λέει το αφεντικό της Airbus

Ο Ρενέ Όμπερμαν υποστήριξε ότι η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία και «άλλα πρόθυμα ευρωπαϊκά κράτη μέλη» θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα «κοινό και σταδιακό πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής»