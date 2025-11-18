Γερμανία: Χιλιάδες ευρώ για χτένισμα, μακιγιάζ και φωτογράφους ξοδεύουν ο καγκελάριος και οι υπουργοί

Ο Μερτς έχει χρεώσει για αισθητικούς, μακιγιέρ και κομμωτές 12.501 ευρώ από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο έως και τον Αύγουστο - Οι υψηλότερες δαπάνες για φωτογράφο καταγράφονται στο υπουργείο Οικονομικών, με περισσότερα από 33.700 ευρώ