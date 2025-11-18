Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Μια νεκρή και 9 τραυματίες σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στη βορειοανατολική Ουκρανία
«Ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους στην πόλη Μπέρεστιν» ανέφερε αρχικά ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου
Πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στοίχισαν τη ζωή σε 17χρονη και τραυμάτισαν άλλους εννιά ανθρώπους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, έκανε γνωστό τοπικός αξιωματούχος τις πρώτες πρωινές ώρες.
