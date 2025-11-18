Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Ο Καναδάς αποφεύγει τις εκλογές και ο Κάρνεϊ «επιβιώνει» καθώς ο προϋπολογισμός του εγκρίνεται οριακά
Ο Καναδάς αποφεύγει τις εκλογές και ο Κάρνεϊ «επιβιώνει» καθώς ο προϋπολογισμός του εγκρίνεται οριακά
Το σύνολο των ψήφων ήταν 170 έναντι 168 - Ο προϋπολογισμός του Κάρνεϊ προβλέπει επιπλέον 167,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικά ελλείμματα σε διάστημα πέντε ετών
Η κυβέρνηση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ επιβίωσε στη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης χθες Δευτέρα με την οριακή υιοθέτηση από το καναδικό κοινοβούλιο του προϋπολογισμού που παρουσίασε για να αναζωογονηθεί η οικονομία του Καναδά, αντιμέτωπη με την απειλή των αμερικανικών τελωνειακών δασμών.
Η υποστήριξη μερικών κοινοβουλευτικών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ήθελαν να αποτρέψουν την προκήρυξη νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών, επέτρεψε την υιοθέτηση του προϋπολογισμού και την παραμονή στην εξουσία του Κάρνεϊ.
Η πλειοψηφία των εκλεγμένων βουλευτών υποστήριξε το προτεινόμενο δημοσιονομικό σχέδιο της κυβέρνησης, χάρη στην υποστήριξη του ηγέτη του Πράσινου Κόμματος και την απουσία ορισμένων μελών άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης από την ψηφοφορία. Το σύνολο των ψήφων ήταν 170 έναντι 168.
Η ψηφοφορία επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός προϋπολογισμού που δεσμεύτηκε για δεκάδες δισεκατομμύρια σε πρόσθετες δαπάνες για εμπορικές υποδομές, άμυνα και στέγαση, ενώ παράλληλα υπόσχεται συρρίκνωση του δημόσιου τομέα.
Στις εκλογές του Απριλίου, το Φιλελεύθερο Κόμμα του Κάρνεϊ δεν κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία των 343 εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων, πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση χρειάζεται τη βοήθεια ορισμένων νομοθετών της αντιπολίτευσης για να ψηφίσει νομοθεσία. Ορισμένες ψηφοφορίες — συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τον προϋπολογισμό — θεωρούνται μέτρα εμπιστοσύνης, τα οποία συνήθως προκαλούν την παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές εάν αποτύχουν.
Μέχρι τη Δευτέρα, η κυβέρνηση εξακολουθούσε να αναζητά δύο ψήφους της αντιπολίτευσης. Στη συνέχεια, ο Κάρνεϊ κέρδισε την υποστήριξη της μοναδικής βουλευτή του Πράσινου Κόμματος στο Κοινοβούλιο, της Ελίζαμπεθ Μέι, η οποία ηγήθηκε του κόμματος για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών.
Η Μέι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αποφάσισε να υποστηρίξει τον προϋπολογισμό, αφού ο Κάρνεϊ της υποσχέθηκε ότι έχει δεσμευτεί στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για τις εκπομπές άνθρακα. «Θα ψηφίσω ναι — για τη χώρα, για τον πλανήτη και για την ελπίδα μου στο μέλλον», είπε.
Ο προϋπολογισμός του Κάρνεϊ προβλέπει επιπλέον 167,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικά ελλείμματα σε διάστημα πέντε ετών, τροφοδοτούμενα από τις μεγάλες δαπάνες για κεφαλαιουχικά έργα, αλλά και από τις πιο ήπιες προοπτικές για τα φορολογικά έσοδα. Αυτό οφείλεται σε μια προηγούμενη μείωση του φόρου εισοδήματος και στην ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, καθώς η οικονομία του Καναδά, που βασίζεται στις εξαγωγές, αντιμετωπίζει δασμούς από τις ΗΠΑ και την Κίνα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Η υποστήριξη μερικών κοινοβουλευτικών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ήθελαν να αποτρέψουν την προκήρυξη νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών, επέτρεψε την υιοθέτηση του προϋπολογισμού και την παραμονή στην εξουσία του Κάρνεϊ.
Η πλειοψηφία των εκλεγμένων βουλευτών υποστήριξε το προτεινόμενο δημοσιονομικό σχέδιο της κυβέρνησης, χάρη στην υποστήριξη του ηγέτη του Πράσινου Κόμματος και την απουσία ορισμένων μελών άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης από την ψηφοφορία. Το σύνολο των ψήφων ήταν 170 έναντι 168.
Η ψηφοφορία επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός προϋπολογισμού που δεσμεύτηκε για δεκάδες δισεκατομμύρια σε πρόσθετες δαπάνες για εμπορικές υποδομές, άμυνα και στέγαση, ενώ παράλληλα υπόσχεται συρρίκνωση του δημόσιου τομέα.
Στις εκλογές του Απριλίου, το Φιλελεύθερο Κόμμα του Κάρνεϊ δεν κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία των 343 εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων, πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση χρειάζεται τη βοήθεια ορισμένων νομοθετών της αντιπολίτευσης για να ψηφίσει νομοθεσία. Ορισμένες ψηφοφορίες — συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τον προϋπολογισμό — θεωρούνται μέτρα εμπιστοσύνης, τα οποία συνήθως προκαλούν την παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές εάν αποτύχουν.
Μέχρι τη Δευτέρα, η κυβέρνηση εξακολουθούσε να αναζητά δύο ψήφους της αντιπολίτευσης. Στη συνέχεια, ο Κάρνεϊ κέρδισε την υποστήριξη της μοναδικής βουλευτή του Πράσινου Κόμματος στο Κοινοβούλιο, της Ελίζαμπεθ Μέι, η οποία ηγήθηκε του κόμματος για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών.
Η Μέι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αποφάσισε να υποστηρίξει τον προϋπολογισμό, αφού ο Κάρνεϊ της υποσχέθηκε ότι έχει δεσμευτεί στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για τις εκπομπές άνθρακα. «Θα ψηφίσω ναι — για τη χώρα, για τον πλανήτη και για την ελπίδα μου στο μέλλον», είπε.
Ο προϋπολογισμός του Κάρνεϊ προβλέπει επιπλέον 167,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικά ελλείμματα σε διάστημα πέντε ετών, τροφοδοτούμενα από τις μεγάλες δαπάνες για κεφαλαιουχικά έργα, αλλά και από τις πιο ήπιες προοπτικές για τα φορολογικά έσοδα. Αυτό οφείλεται σε μια προηγούμενη μείωση του φόρου εισοδήματος και στην ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, καθώς η οικονομία του Καναδά, που βασίζεται στις εξαγωγές, αντιμετωπίζει δασμούς από τις ΗΠΑ και την Κίνα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα