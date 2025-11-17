Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στη βορειοανατολική Ουκρανία
Ζημιές σε πολυκατοικίες και οχήματα - Εννιά τραυματίες χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο
Πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια του Χαρκόβου στοίχισαν τη ζωή σε έναν ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους δέκα, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram.
«Ο εχθρός εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Μπαλακλίγια», ανέφερε ο κ. Σινεχούμποφ, κάνοντας λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και οχήματα, κάνοντας λόγο για «έναν νεκρό» και κάπου δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά.
Ο Βιτάλι Καραμπάνοφ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην πόλη Μπαλακλίγια, αναφέρθηκε από την δική του πλευρά μέσω Telegram σε τρεις νεκρούς και εννιά τραυματίες που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.
