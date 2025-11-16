Μαδούρο: Ανεύθυνες οι στρατιωτικές ασκήσεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο μαζί με αμερικανικές δυνάμεις
Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο

Μαδούρο: Ανεύθυνες οι στρατιωτικές ασκήσεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο μαζί με αμερικανικές δυνάμεις

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ

Μαδούρο: Ανεύθυνες οι στρατιωτικές ασκήσεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο μαζί με αμερικανικές δυνάμεις
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο μαζί με αμερικανές δυνάμεις, καθώς οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική – με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών – έχουν εξοργίσει το Καράκας.

Ο νέος γύρος στρατιωτικών ασκήσεων μεταξύ δυνάμεων των ΗΠΑ και του μικρού νησιωτικού συμμάχου τους που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, είναι ο δεύτερος μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει από την Κυριακή έως την Παρασκευή.

«Η κυβέρνηση του Τρίνινταντ και Τομπάγκο ανακοίνωσε πρόσφατα ανεύθυνες ασκήσεις, παραχωρώντας τα χωρικά της ύδατα – στα ανοικτά της πολιτείας Σούκρε (σ.σ. της Βενεζουέλας) – για στρατιωτικές ασκήσεις που θεωρούνται ότι απειλούν μια δημοκρατία όπως η Βενεζουέλα, η οποία δεν αφήνει τον εαυτό της να απειληθεί από κανέναν», είπε ο Μαδούρο σε εκδήλωση στο Καράκας.

Ο Βενεζουελάνος πρόεδρος κάλεσε τους υποστηρικτές του στο ανατολικό τμήμα της χώρας να βγουν στους δρόμους κατά τη διάρκεια αυτών των στρατιωτικών ασκήσεων για να στείλουν πατριωτικό μήνυμα: «Φύγετε ιμπεριαλιστικά πλοία!». Απηύθυνε παράλληλα έκκληση στους πολίτες να μην ενδώσουν σε «προκλήσεις».

Ο νέος γύρος στρατιωτικών ασκήσεων θα διεξαχθεί σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τον κατάπλου του USS Gerald R. Ford, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί 21 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 80 νεκρούς.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.


