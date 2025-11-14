Ο εισαγγελέας Πίτερ Σκανδαλάκης αυτοδιορίστηκε στην υπόθεση κατά του Τραμπ για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείεται να δικαστεί, όντας πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν ισχύει το ίδιο για τους συγκατηγορούμενούς του, μεταξύ των οποίων είναι ο πρώην δικηγόρος του, Ρούντι Τζουλιάνι