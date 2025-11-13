Ο Ρούμπιο λέει πως ουδείς στην G7 έθιξε το ζήτημα της Βενεζουέλας - Αισιοδοξία για το σχέδιο στη Γάζα
Ο Ρούμπιο λέει πως ουδείς στην G7 έθιξε το ζήτημα της Βενεζουέλας - Αισιοδοξία για το σχέδιο στη Γάζα

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ  διέψευσε δημοσίευμα κατά το οποίο η Βρετανία αποφάσισε να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις θέσεις σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά

Ο Ρούμπιο λέει πως ουδείς στην G7 έθιξε το ζήτημα της Βενεζουέλας - Αισιοδοξία για το σχέδιο στη Γάζα
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως καμιά από τις χώρες μέλη της G7 δεν έθιξε το ζήτημα της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της συνόδου της στον Καναδά.

«Κανένας δεν μίλησε γι’ αυτό», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες στο Οντάριο· διέψευσε εξάλλου, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές», δημοσίευμα του CNN κατά το οποίο η Βρετανία, παρότι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, αποφάσισε να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις θέσεις σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, διότι δεν θέλει να θεωρηθεί συνένοχη στα φονικά αεροπορικά πλήγματα του αμερικανικού στρατού από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε αισιόδοξος όσον αφορά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχεδίου απόφασης σχετικά με τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αναπτυχθεί το προσεχές διάστημα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαστε αισιόδοξοι (...) Σημειώσαμε πρόοδο ως προς τη φρασεολογία της απόφασης κι ελπίζω πως θα την οριστικοποιήσουμε πολύ σύντομα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τη διήμερη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στον Καναδά.

«Αυτή την εβδομάδα στη G7 στον Καναδά, ασχολούμαστε με την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, την ενέργεια και τα κρίσιμα ορυκτά. Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, συνεχίζουμε να προωθούμε τα συμφέροντα των ΗΠΑ», έγραψε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο Χ.







