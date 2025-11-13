Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Ο Ρούμπιο λέει πως ουδείς στην G7 έθιξε το ζήτημα της Βενεζουέλας - Αισιοδοξία για το σχέδιο στη Γάζα
Ο Ρούμπιο λέει πως ουδείς στην G7 έθιξε το ζήτημα της Βενεζουέλας - Αισιοδοξία για το σχέδιο στη Γάζα
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ διέψευσε δημοσίευμα κατά το οποίο η Βρετανία αποφάσισε να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις θέσεις σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως καμιά από τις χώρες μέλη της G7 δεν έθιξε το ζήτημα της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της συνόδου της στον Καναδά.
«Κανένας δεν μίλησε γι’ αυτό», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες στο Οντάριο· διέψευσε εξάλλου, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές», δημοσίευμα του CNN κατά το οποίο η Βρετανία, παρότι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, αποφάσισε να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις θέσεις σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, διότι δεν θέλει να θεωρηθεί συνένοχη στα φονικά αεροπορικά πλήγματα του αμερικανικού στρατού από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε αισιόδοξος όσον αφορά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχεδίου απόφασης σχετικά με τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αναπτυχθεί το προσεχές διάστημα στη Λωρίδα της Γάζας.
«Είμαστε αισιόδοξοι (...) Σημειώσαμε πρόοδο ως προς τη φρασεολογία της απόφασης κι ελπίζω πως θα την οριστικοποιήσουμε πολύ σύντομα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τη διήμερη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στον Καναδά.
«Αυτή την εβδομάδα στη G7 στον Καναδά, ασχολούμαστε με την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, την ενέργεια και τα κρίσιμα ορυκτά. Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, συνεχίζουμε να προωθούμε τα συμφέροντα των ΗΠΑ», έγραψε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο Χ.
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
«Κανένας δεν μίλησε γι’ αυτό», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες στο Οντάριο· διέψευσε εξάλλου, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές», δημοσίευμα του CNN κατά το οποίο η Βρετανία, παρότι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, αποφάσισε να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις θέσεις σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, διότι δεν θέλει να θεωρηθεί συνένοχη στα φονικά αεροπορικά πλήγματα του αμερικανικού στρατού από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε αισιόδοξος όσον αφορά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχεδίου απόφασης σχετικά με τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αναπτυχθεί το προσεχές διάστημα στη Λωρίδα της Γάζας.
«Είμαστε αισιόδοξοι (...) Σημειώσαμε πρόοδο ως προς τη φρασεολογία της απόφασης κι ελπίζω πως θα την οριστικοποιήσουμε πολύ σύντομα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τη διήμερη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στον Καναδά.
«Αυτή την εβδομάδα στη G7 στον Καναδά, ασχολούμαστε με την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, την ενέργεια και τα κρίσιμα ορυκτά. Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, συνεχίζουμε να προωθούμε τα συμφέροντα των ΗΠΑ», έγραψε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο Χ.
This week at the @G7Canada, we’re tackling global peace and security, energy, and critical minerals.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 12, 2025
Under the leadership of @POTUS, we continue to advance U.S. interests. pic.twitter.com/YTo2UdTU7T
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα