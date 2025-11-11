Άνδρας στη Βραζιλία προσπαθεί να σωθεί από πλημμύρα αλλά βυθίζεται μαζί με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο

Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Ο οδηγός διασώθηκε και μεταφέρθηκε σε μονάδα υγείας για εξετάσεις, καθώς είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού
Μία τρομακτική στιγμή σημειώθηκε στη Βιτόρια ντα Κονκίστα, Μπαΐα, της Βραζιλίας, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου παρασύρθηκε από πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις, που έπληξαν την πόλη το Σαββατοκύριακο, και λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο «Χ», ένα αυτοκίνητο βυθίζεται, ενώ ο οδηγός παλεύει να ανεβεί στην οροφή του, αλλά δεν τα καταφέρνει και βυθίζεται μαζί το όχημα.
Σε μόλις 20 λεπτά έπεσαν περίπου 60-70 mm (χιλιοστά) βροχής, πλημμυρίζοντας τους δρόμους και προκαλώντας έκτακτες καιρικές προειδοποιήσεις για συνεχή βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την περιοχή.
Εν τέλει, ο οδηγός διασώθηκε και μεταφέρθηκε σε μονάδα υγείας για εξετάσεις, καθώς είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.
THIS IS TERRIFYING!!— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 10, 2025
A driver in Vitória da Conquista, Bahia, Brazil was swept away by flash floods after heavy rain hit the city over the weekend.
Video shows the car sinking as the driver climbed onto the roof before being “swallowed” by the water.
The driver was rescued… pic.twitter.com/55dy9Ljbg8
