Ήταν λάθος η αντικατάσταση του Μπάιντεν από τη Χάρις, παραδέχεται τώρα ο Τζορτζ Κλούνεϊ - Δεν μετανιώνει που τη ζητούσε
Ο ηθοποιός με παρέμβασή του στους New York Times πέρυσι το καλοκαίρι είχε ζητήσει να αποσυρθεί ο πρώην πρόεδρος και να μην είναι υποψήφιος απέναντι στον Τραμπ
Έναν χρόνο μετά τις προεδρικές εκλογές στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε εύκολα την Κάμαλα Χάρις, ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι «ήταν λάθος» η αντικατάσταση του Τζο Μπάιντεν από την πρώην αντιπρόεδρο.
«Νομίζω ότι το λάθος με την Καμάλα ήταν ότι έπρεπε να ανταγωνιστεί το δικό της ιστορικό. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό, αν ο σκοπός της υποψηφιότητας είναι να πεις “Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος”. Είναι δύσκολο να το κάνεις και γι' αυτό της ανατέθηκε ένα πολύ δύσκολο έργο», είπε ο Κλούνεϊ στο CBS.
«Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν λάθος», τόνισε.
Ωστόσο, ο ηθοποιός, που είναι σταθερά στο πλευρό των Δημοκρατικών, πρόσθεσε ότι δεν μετανιώνει για το άρθρο που έγραψε στη New York Times τον περασμένο Ιούλιο, στο οποίο καλούσε τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα.
Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το άρθρο του Κλούνεϊ, ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί υπέρ της Χάρις, υπενθυμίζει το BBC.
Ο τίτλος ήταν εύγλωττος: «Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν, αλλά χρειαζόμαστε έναν νέο υποψήφιο». Εκεί ο Κλούνεϊ έγραφε ότι ο γηραιός πρόεδρος είχε κερδίσει πολλές μάχες στην καριέρα του, «αλλά η μόνη μάχη που δεν μπορεί να κερδίσει είναι η μάχη ενάντια στον χρόνο».
Ο Τζο Μπάιντεν που είχε συναντήσει σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων τρεις εβδομάδες νωρίτερα δεν ήταν ο Μπάιντεν του 2010, «ούτε καν ο Τζο Μπάιντεν του 2020», είπε ο ηθοποιός, θέτωντας ζήτημα πνευματικών δυνατοτήτων του πρώην προέδρου.
Στην συνέντευξή του στο CBS, ο ηθοποιός είπε ότι θα το ξαναέγραφε, προσθέτοντας: «Είχαμε μια ευκαιρία».
Πρόσθεσε ότι «ήθελα να γίνει, όπως έγραψα στο άρθρο, μια προκριματική εκλογή. Ας το δοκιμάσουμε γρήγορα και ας το ξεκινήσουμε».
Τελικά δεν έγινε προκριματική εκλογή αλλά μια fast-track έγκριση της υποψηφιότητας της Κάμαλα Χάρις.
