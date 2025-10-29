Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Το ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο «μπλόκαρε» το σχέδιο για τη γέφυρα από τη Σικελία στην ηπειρωτική Ιταλία
Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, η κυβέρνηση μπορεί με νέα της απόφαση να ορίσει ότι το συγκεκριμένο έργο ικανοποιεί ζωτικά εθνικά συμφέροντα και να δώσει, το οριστικό «πράσινο φως» για την κατασκευή
Το Ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να μην επικυρώσει το σχέδιο που προβλέπει δημιουργία γέφυρας η οποία θα πρέπει να ενώσει την ηπειρωτική Ιταλία με την Σικελία.
Η κυβέρνηση Μελόνι είχε εγκρίνει το συγκεκριμένο σχέδιο τον περασμένο Αύγουστο. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «πρόκειται για την πολλοστή εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου». Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι πρόσθεσε ότι «είναι μια πολιτική επιλογή η οποία ζημιώνει σοβαρά τη χώρα».
Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, πάντως, έστω και αν το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει υιοθετήσει αρνητική στάση, η κυβέρνηση μπορεί -με νέα της απόφαση- να ορίσει ότι το συγκεκριμένο έργο ικανοποιεί ζωτικά εθνικά συμφέροντα και να δώσει, κατά συνέπεια, το οριστικό «πράσινο φως» για την κατασκευή του.
Όπως αναφέρει ο Τύπος, ορισμένα από τα σημεία που δεν έπεισαν τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο σεβασμός των αντισεισμικών και ευρωπαϊκών κανόνων, η αναγκαία προστασία του περιβάλλοντος και η αύξηση των προβλεπόμενων δαπανών κατά πάνω από το 50% σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς.
Το μέχρι τώρα προβλεπόμενο κόστος για την κατασκευή της «γέφυρας του στενού της Μεσσίνας» ανέρχεται σε περίπου 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό της μήκος θα είναι 3.666 μέτρα και θα μπορούν να διασχίζουν τη γέφυρα καθημερινά 140.000 οχήματα και περισσότερα από 200 τρένα. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται εντός του 2032.
