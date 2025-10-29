Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Βρετανία: Αφγανός επιτέθηκε με μαχαίρι, σκότωσε έναν 49χρονο και τραυμάτισε δύο άλλους ανθρώπους - Δείτε βίντεο
Βρετανία: Αφγανός επιτέθηκε με μαχαίρι, σκότωσε έναν 49χρονο και τραυμάτισε δύο άλλους ανθρώπους - Δείτε βίντεο
Ο 22χρονος Αφγανός που προφυλακίστηκε μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα φορτηγό το 2020 και ζήτησε άσυλο, που του δόθηκε το 2022
Ένας αλλοδαπός ηλικίας 22 ετών προφυλακίστηκε σήμερα αφού επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ανθρώπους, σκοτώνοντας τον έναν από αυτούς και τραυματίζοντας τους άλλους δύο, κοντά στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.
Ο Σάφι Νταούντ κατηγορείται για ανθρωποκτονία, για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και για κατοχή μαχαιριού.
Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο συλληφθείς είναι Αφγανός υπήκοος. Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε μόνο ότι είναι αλλοδαπός, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.
Δείτε βίντεο με τη σύλληψή του
Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 7 (ώρα Ελλάδας) στο Άξμπριτζ, κοντά στο Λονδίνο. Ο δράστης σκότωσε έναν 49χρονο και τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι δύο άλλους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και έναν έφηβο 14 ετών.
Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι ο ύποπτος μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα φορτηγό το 2020 και ζήτησε άσυλο, που του δόθηκε το 2022.
Το θέμα της μετανάστευσης θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο στη Βρετανία. Φέτος το καλοκαίρι οργανώθηκαν πολλές διαδηλώσεις μπροστά σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, ενώ σε μια πορεία που οργάνωσε η ακροδεξιά στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου συμμετείχαν 150.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Ο Σάφι Νταούντ κατηγορείται για ανθρωποκτονία, για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και για κατοχή μαχαιριού.
Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο συλληφθείς είναι Αφγανός υπήκοος. Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε μόνο ότι είναι αλλοδαπός, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.
Δείτε βίντεο με τη σύλληψή του
Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 7 (ώρα Ελλάδας) στο Άξμπριτζ, κοντά στο Λονδίνο. Ο δράστης σκότωσε έναν 49χρονο και τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι δύο άλλους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και έναν έφηβο 14 ετών.
Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι ο ύποπτος μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα φορτηγό το 2020 και ζήτησε άσυλο, που του δόθηκε το 2022.
Το θέμα της μετανάστευσης θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο στη Βρετανία. Φέτος το καλοκαίρι οργανώθηκαν πολλές διαδηλώσεις μπροστά σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, ενώ σε μια πορεία που οργάνωσε η ακροδεξιά στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου συμμετείχαν 150.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα