Βρετανία: Αφγανός επιτέθηκε με μαχαίρι, σκότωσε έναν 49χρονο και τραυμάτισε δύο άλλους ανθρώπους - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Λονδίνο Αστυνομία

Βρετανία: Αφγανός επιτέθηκε με μαχαίρι, σκότωσε έναν 49χρονο και τραυμάτισε δύο άλλους ανθρώπους - Δείτε βίντεο

Ο 22χρονος Αφγανός που προφυλακίστηκε  μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα φορτηγό το 2020 και ζήτησε άσυλο, που του δόθηκε το 2022

Βρετανία: Αφγανός επιτέθηκε με μαχαίρι, σκότωσε έναν 49χρονο και τραυμάτισε δύο άλλους ανθρώπους - Δείτε βίντεο
25 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας αλλοδαπός ηλικίας 22 ετών προφυλακίστηκε σήμερα αφού επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ανθρώπους, σκοτώνοντας τον έναν από αυτούς και τραυματίζοντας τους άλλους δύο, κοντά στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ο Σάφι Νταούντ κατηγορείται για ανθρωποκτονία, για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και για κατοχή μαχαιριού.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο συλληφθείς είναι Αφγανός υπήκοος. Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε μόνο ότι είναι αλλοδαπός, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Δείτε βίντεο με τη σύλληψή του

Afghan man arrested over fatal stabbing in Uxbridge, London


Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 7 (ώρα Ελλάδας) στο Άξμπριτζ, κοντά στο Λονδίνο. Ο δράστης σκότωσε έναν 49χρονο και τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι δύο άλλους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και έναν έφηβο 14 ετών.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι ο ύποπτος μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα φορτηγό το 2020 και ζήτησε άσυλο, που του δόθηκε το 2022.

Το θέμα της μετανάστευσης θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο στη Βρετανία. Φέτος το καλοκαίρι οργανώθηκαν πολλές διαδηλώσεις μπροστά σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, ενώ σε μια πορεία που οργάνωσε η ακροδεξιά στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου συμμετείχαν 150.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου

Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι

Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
25 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης