Μαϊμούδες δραπέτευσαν από φορτηγό στο Μισισίπι - Πανικός μετά από λανθασμένη πληροφορία ότι έφεραν μολυσματικές ασθένειες
ΗΠΑ Μισισίπι Μαϊμού

Τα ζώα ξέφυγαν από το όχημα έπειτα από τροχαίο - Οι αρχές ενημερώθηκαν λανθασμένα ότι οι μαϊμούδες έφεραν ηπατίτιδα C, έρπη και κορωνοϊό και εξουδετέρωσαν τις περισσότερες μαϊμούδες

Αναστάτωση προκλήθηκε στην πολιτεία Μισισίπι των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ομάδα μαϊμούδων που μεταφερόταν με φορτηγό ξέφυγε έπειτα από τροχαίο ατύχημα — και ορισμένα από τα ζώα θανατώθηκαν από τις αρχές, καθώς δόθηκε εσφαλμένη πληροφορία ότι ήταν επικίνδυνα και μολυσμένα.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζάσπερ, το φορτηγό που μετέφερε μακάκους ρέζους ανετράπη το πρωί της Τρίτης, περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Τζάκσον. Ο οδηγός ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι τα ζώα ήταν επιθετικά και ότι έφεραν ηπατίτιδα C, έρπη και κορωνοϊό (Covid-19), ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας.

Με βάση αυτή την ενημέρωση, οι αρχές προειδοποίησαν το κοινό να μην πλησιάσει τα ζώα και προχώρησαν σε θανάτωση ορισμένων εξ αυτών, θεωρώντας ότι αποτελούσαν απειλή για τη δημόσια υγεία.



Διάψευση από το Πανεπιστήμιο Tulane

Σύμφωνα με το NBC, λίγες ώρες αργότερα, όμως, αποδείχθηκε ότι οι πληροφορίες του οδηγού ήταν ανακριβείς. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Tulane, από το οποίο προέρχονταν τα ζώα, οι μαϊμούδες δεν ήταν φορείς καμίας μολυσματικής ασθένειας και ανήκαν σε τρίτο ερευνητικό οργανισμό που συνεργάζεται με το Εθνικό Βιολογικό Ερευνητικό Κέντρο του πανεπιστημίου.

«Τα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά δεν είχαν εκτεθεί σε κανένα παθογόνο παράγοντα», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ειδική ομάδα φροντίδας ζώων μεταβαίνει στην περιοχή για να συνδράμει τις τοπικές αρχές.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι ένα ζώο δεν είχε εντοπιστεί, ωστόσο σε νεότερη ενημέρωση το γραφείο του σερίφη διευκρίνισε πως, μετά από έλεγχο στο φορτηγό, διαπιστώθηκε ότι τρεις μαϊμούδες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές της κομητείας απηύθυναν νέα έκκληση προς τους κατοίκους να μην πλησιάσουν τα ζώα, ενώ στο σημείο βρίσκεται συνεργείο ειδικών για τη συλλογή των νεκρών ζώων και τον εντοπισμό όσων απέδρασαν.

Το Πανεπιστήμιο Tulane επιβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να αποτραπούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον.

