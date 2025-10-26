Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπρόσθετους δασμούς 10% στον Καναδά

«Λόγω της σοβαρής διαστρέβλωσης των γεγονότων εκ μέρους τους (σ.σ. των Καναδών) και της εχθρικής ενέργειάς τους, αυξάνω τους δασμούς στον Καναδά κατά 10% σε σχέση με ό,τι πληρώνουν τώρα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος