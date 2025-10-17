Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη Λίμα εν μέσω κύματος βίας
Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη Λίμα εν μέσω κύματος βίας
To κύμα βίας που οφείλεται στο οργανωμένο έγκλημα πυροδότησε μεγάλες κινητοποιήσεις και επεισόδια με έναν νεκρό και πάνω από 100 τραυματίες
Η νέα περουβιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την πρόθεσή της να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα Λίμα, εν μέσω κύματος βίας αποδιδόμενου στο οργανωμένο έγκλημα, που πυροδότησε μεγάλες κινητοποιήσεις και επεισόδια με έναν νεκρό και πάνω από εκατό τραυματίες.
«Θα ανακοινώσουμε την απόφαση να κηρύξουμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τουλάχιστον στην περιφέρεια της Λίμας», είπε στον Τύπο ο επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης Ερνέστο Άλβαρες έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Un muerto y más de 100 heridos en protesta contra el nuevo Gobierno de Perú— DW Español (@dw_espanol) October 16, 2025
La víctima fue identificada como Eduardo Ruiz, de 32 años.
78 policías y 24 civiles resultaron heridos en la manifestación realizada en el centro de Lima.
La marcha, impulsada por colectivos juveniles… pic.twitter.com/xa3l2X3ESD
