«Δολοφόνησαν την ψυχή μου, ξεκουράσου αγάπη μου» - Κηδεύτηκε στο Ισραήλ όμηρος που επέστρεψε η Χαμάς
Ο 26χρονος Γκάι Ίλουζ βρισκόταν στο φεστιβάλ Nova όταν απήχθη από την Χαμάς - Η σορός του επέστρεψε τη Δευτέρα - Εκατοντάδες τον αποχαιρέτισαν στην Ραανανά
Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η πρώτη κηδεία ομήρου που επέστρεψε τη σορό του η Χαμάς στο Ισραήλ. Ο 26χρονος Γκάι Ίλουζ αναπαύεται στην Ραανανά, με εκατοντάδες ανθρώπους να τον αποχαιρετούν.
«Πώς μπορείς να εκφωνήσεις επικήδειο για έναν γιο και ένα αγαπημένο παιδί;» διερωτήθηκε ο πατέρας του Γκάι, Μισέλ Ίλουζ. «Γκάιτσουκ μου, είναι δύσκολο να δω και να φανταστώ το μέλλον χωρίς εσένα. Σε πήραν από εμένα. Η Χαμάς “επέστρεψε” το πτώμα ενός κατοίκου της Γάζας με στολή του IDF αντί για τον νεκρό όμηρο. Μου πήραν και μου έκλεψαν την ταυτότητα, δολοφονώντας την ψυχή και την καρδιά μου», είπε ο πατέρας σύμφωνα με το Jerusalem Post.
«Οδήγησα στο Αμπού Καμπίρ για να σε αναγνωρίσω, να σε αποχαιρετίσω. Τράβηξαν το λευκό σεντόνι και το πρώτο πράγμα που είδα ήταν το χαμόγελό σου, αυτή η αισιοδοξία, η ειρήνη στην ψυχή σου. Και ναι, σε φίλησα στο μέτωπο και μπόρεσα να δω την ομορφιά σου, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που γύρισες σε εμάς. Είδα την ομορφιά σου», είπε ο πατέρας.
«Ξεκουράσου τώρα, αγάπη μου. Ξεκουράσου μετά από δύο χρόνια ταξιδιού σε κόσμους άγνωστους σε εμάς. Σ' αγαπώ, Γκάιτσουκ μου, αγαπημένε μου πρωτότοκε γιε μου», είπε ο Μισέλ.
Ο 26χρονος ήταν τεχνικός μουσικής και ήχου που συμμετείχε στο φεστιβάλ και είχε συνεργαστεί με Ισραηλινούς μουσικούς, όπως οι: Shalom Hanoch, Matti Caspi και το συγκρότημα HaYehudim.
Άνδρας που ήταν στην κηδεία του 26χρονου δήλωσε στο Times of Israel: «Αυτός είναι ένας ήρωας του Ισραήλ που έσωσε ανθρώπους στο Nova. Έτσι είναι οι ήρωες». Μια γυναίκα δήλωσε στην εφημερίδα: «Ήταν μουσικός, η μουσική του θα ζήσει για πάντα».
«Ήρωας» στο φεστιβάλ NovaΟ Γκάι Ίλουζ βρισκόταν στο φεστιβάλ Nova όταν απήχθη από την Χαμάς. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν ενημερώσει την οικογένεια πως ήταν νεκρός την 1η Δεκεμβρίου 2023, 56 ημέρες μετά την απαγωγή.
