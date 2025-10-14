Στο πλευρό του Τραμπ η Ζαχάροβα για το εξώφυλλο του Time: Μόνο «άρρωστοι» θα διάλεγαν αυτή τη φωτογραφία
Η επιλογή της φωτογραφίας «προκαλεί έκπληξη», έγραψε σε ανάρτησή της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών
Το Κρεμλίνο επέκρινε το περιοδικό Time για το εξώφυλλο που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ από μια γωνία που κάνει τα μαλλιά του να φαίνονται αραιά.
Η επιλογή της φωτογραφίας είχε εξοργίσει τον Αμερικανό πρόεδρο που είπε ότι είναι «η χειρότερη όλων των εποχών». Η φωτογραφία τραβήχτηκε από χαμηλά φωτίζει τον πρόεδρο από πίσω και τον αφήνει με «κάτι που αιωρείται πάνω από το κεφάλι μου και μοιάζει με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό».
Σύμμαχος του προέδρου σε όλα αυτά, μία όχι και τόσο αναπάντεχη: η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.
Στο Telegram έγραψε ότι η επιλογή της φωτογραφίας ήταν «προκαλεί έκπληξη», αναφέρει το Politico. Η εκπρόσωπος έγραψε ακόμη ότι «μόνο “άρρωστοι” άνθρωποι, που έχουν εμμονή με την κακία και το μίσος — ίσως ακόμη και φρικιά — θα μπορούσαν να επιλέξουν μια τέτοια φωτογραφία», ξέσπασε.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού μετά την υπογραφή της συμφωνίας στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
