Ο Τραμπ τα έβαλε με το Time: «Μου εξαφάνισαν τα μαλλιά, έβαλαν τη χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Time

Ο Τραμπ τα έβαλε με το Time: «Μου εξαφάνισαν τα μαλλιά, έβαλαν τη χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών»

Το περιοδικό αναφέρει ότι η συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή είναι ο «θρίαμβος» του Αμερικανού προέδρου - Ο ίδιος σχολίασε ότι είναι μία «εξαιρετικά κακή φωτογραφία που αξίζει να καταγγελθεί»

Ο Τραμπ τα έβαλε με το Time: «Μου εξαφάνισαν τα μαλλιά, έβαλαν τη χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών»
49 ΣΧΟΛΙΑ
Επίθεση στο περιοδικό Time εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που αν και εξέφρασε ικανοποίηση για το περιεχόμενο του άρθρου για τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κατήγγειλε τη φωτογραφία ως «τη χειρότερη όλων των εποχών».

Το εξώφυλλο αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Με τίτλο «Ο θρίαμβός του», ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται σε φωτογραφία από χαμηλή γωνία να κοιτάζει προς τα πάνω και με έντονο φως στο φόντο, με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν να τον περιβάλλει φωτοστέφανο.



«Το Time Magazine έγραψε ένα σχετικά καλό κείμενο για μένα, αλλά η φωτογραφία ίσως είναι η χειρότερη όλων των εποχών», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social τα ξημερώματα της Τρίτης.

«Μου "εξαφάνισαν" τα μαλλιά και μετά έβαλαν κάτι να αιωρείται πάνω από το κεφάλι μου, που έμοιαζε με στέμμα, αλλά ένα εξαιρετικά μικρό στέμμα. Πραγματικά περίεργο!» σημείωσε. 

«Ποτέ δεν μου άρεσε να βγάζω φωτογραφίες από χαμηλή γωνία, αλλά αυτή είναι μια πολύ κακή φωτογραφία και αξίζει να καταγγελθεί. Τι στο καλό κάνουν, και γιατί;» αναρωτήθηκε. 

Ο Τραμπ τα έβαλε με το Time: «Μου εξαφάνισαν τα μαλλιά, έβαλαν τη χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών»
Κλείσιμο



Τι αναφέρει το δημοσίευμα  του Time

Το τελευταίο τεύχος του Time αναφέρεται στην πρώτη φάση της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που έφερε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και την ταυτόχρονη απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Το περιοδικό μιλά για «μια εμβληματική επιτυχία της δεύτερης θητείας του Τραμπ» και «σημαντική στρατηγική καμπή» για τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η φωτογραφία, εξόργισε τον Τραμπ, που ολοκλήρωσε μάλλον με γκρίνια το πρόγραμμα επίσκεψής του στο Ισραήλ και το Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, όπου επέβλεψε την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Άλλωστε ο ίδιος προώθησε προσωπικά το σχέδιο, το οποίο έβαλε και επισήμως τέλος στις διετείς συγκρούσεις, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Να σημειωθεί πάντως ότι η σχέση του περιοδικού με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι μακρά και αρκετά πολύπλοκη.

Ουκ ολίγες φορές, το Time τον έχει εμφανίσει στο εξώφυλλό του, αλλά όχι πάντα με κολακευτικό τρόπο. Επίσης, τον έχει ανακηρύξει δύο φορές «Πρόσωπο της Χρονιάς».

Ειδήσεις σήμερα:

Οι Έλληνες influencers τζιράρουν €90 εκατ. τον χρόνο - Δείτε τη λίστα με τα ποσά που χρεώνουν και τα κέρδη

Στάθης Καλύβας στον Δανίκα: Η κίνηση Τσίπρα ωφελεί τον Μητσοτάκη και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ

Στη ΓΑΔΑ συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα
49 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης