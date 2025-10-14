Ο Τραμπ τα έβαλε με το Time: «Μου εξαφάνισαν τα μαλλιά, έβαλαν τη χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών»

Επίθεση στο περιοδικόεξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που αν και εξέφρασε ικανοποίηση για το περιεχόμενο του άρθρου για τη συμφωνία ειρήνης στηκατήγγειλε τη φωτογραφία ως «τη χειρότερη όλων των εποχών».Το εξώφυλλο αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Με τίτλοο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται σε φωτογραφία από χαμηλή γωνία να κοιτάζει προς τα πάνω και με έντονο φως στο φόντο, με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν να τον περιβάλλει φωτοστέφανο.«Το Time Magazine έγραψε ένα σχετικά καλό κείμενο για μένα, αλλά η φωτογραφία ίσως είναι η χειρότερη όλων των εποχών», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα τουτα ξημερώματα της Τρίτης.«Μου "εξαφάνισαν" τα μαλλιά και μετά έβαλαν κάτι να αιωρείται πάνω από το κεφάλι μου, που έμοιαζε με στέμμα, αλλά ένα εξαιρετικά μικρό στέμμα. Πραγματικά περίεργο!» σημείωσε.«Ποτέ δεν μου άρεσε να βγάζω φωτογραφίες από χαμηλή γωνία, αλλά αυτή είναι μια πολύ κακή φωτογραφία και αξίζει να καταγγελθεί. Τι στο καλό κάνουν, και γιατί;» αναρωτήθηκε.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα του Time

Το τελευταίο τεύχος του Time αναφέρεται στην πρώτη φάση της συμφωνίας ειρήνης μεταξύκαιπου έφερε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και την ταυτόχρονη απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.Το περιοδικό μιλά για «μια εμβληματική επιτυχία της δεύτερης θητείας του Τραμπ» και «σημαντική στρατηγική καμπή» για τηΩστόσο, η φωτογραφία, εξόργισε τον Τραμπ, που ολοκλήρωσε μάλλον με γκρίνια το πρόγραμμα επίσκεψής του στοκαι τοτης Αιγύπτου, όπου επέβλεψε την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας.