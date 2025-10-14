Ομιλία Λεκορνί για τον προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο - Αναζητά στήριξη για να αποφύγει την πρόταση δυσπιστίας
Ελπίζει να κερδίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών, ώστε να αποτρέψει την πτώση του, η οποία θα βυθίσει περαιτέρω τη Γαλλία σε νέα πολιτική κρίση
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, θα απευθυνθεί σήμερα, Τρίτη, στο κοινοβούλιο, προκειμένου να παρουσιάσει τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού του και να εξασφαλίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών, καθώς αντιμετωπίζει πρόταση δυσπιστίας που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε νέα πολιτική κρίση.
Σύμφωνα με το Reuters, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη πολιτική αναταραχή των τελευταίων δεκαετιών, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις μειοψηφίας προσπαθούν να περάσουν προϋπολογισμούς περιορισμού του ελλείμματος μέσα σε ένα κοινοβούλιο βαθιά διχασμένο σε τρία ιδεολογικά στρατόπεδα.
Η ριζοσπαστική Αριστερά και η Ακροδεξιά έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις δυσπιστίας, οι ψηφοφορίες για τις οποίες είναι προγραμματισμένες για το πρωί της Πέμπτης. Ο Λεκορνί θα χάσει, αν δεν καταφέρει να πείσει τους Σοσιαλιστές να τον στηρίξουν.
Ο 39χρονος Λεκορνί ήταν ήδη, μετά την παραίτησή του, ο πρωθυπουργός με τη συντομότερη θητεία στη Γαλλία της σύγχρονης εποχής. Ανέλαβε ξανά καθήκοντα στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ωστόσο αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να πέσει, λόγω της πρότασης δυσπιστίας. Αν χάσει την ψηφοφορία, εκτιμάται ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα αναγκαστεί να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές. Ο Γάλλος πρόεδρος έχει ήδη αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, αποφεύγοντας μέχρι στιγμής να προχωρήσει είτε σε παραίτηση είτε σε πρόωρες εκλογές.
Πριν από την ομιλία του, που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης, ο Λεκορνί συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, αφότου διορίστηκε και πάλι στην πρωθυπουργική θέση, την Παρασκευή.
Οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι παραμένουν διχασμένοι ανάμεσα σε μετριοπαθείς και αριστερότερες τάσεις, συνεδριάζουν επίσης σήμερα για να αποφασίσουν εάν θα στηρίξουν την πρόταση δυσπιστίας. Περίπου 25 ψήφοι Σοσιαλιστών θα ήταν αρκετές για την ανατροπή της κυβέρνησης. Το κόμμα ζητά την κατάργηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του Μακρόν και την επιβολή φόρου στους δισεκατομμυριούχους, προτάσεις που όμως ενδέχεται να προκαλέσουν την αποχώρηση της στήριξης των συντηρητικών και να οδηγήσουν τον Λεκορνί σε πτώση.
