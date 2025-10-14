Ομιλία Λεκορνί για τον προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο - Αναζητά στήριξη για να αποφύγει την πρόταση δυσπιστίας

Ελπίζει να κερδίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών, ώστε να αποτρέψει την πτώση του, η οποία θα βυθίσει περαιτέρω τη Γαλλία σε νέα πολιτική κρίση