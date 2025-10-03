Τουρκία: Συνελήφθησαν ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ και ένας δικηγόρος για την παροχή πληροφοριών στη Μοσάντ
Τουρκία Μοσάντ Κωνσταντινούπολη Σύλληψη

Ο δικηγόρος παρείχε πληροφορίες στον ντετέκτιβ, που τον διευκόλυναν στην παρακολούθηση ενός Παλαιστινίου ακτιβιστή

Στη σύλληψη ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ, ονόματι Serkan Çiçek, προχώρησαν οι Μυστικές Υπηρεσίες της Τουρκίας (MIT), σε συνεργασία με την Εισαγγελία και την Αστυνομία της Κωνσταντινούπολης, καθώς διαπιστώθηκε ότι εργαζόταν για τη Μοσάντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές ασφαλείας, η MIT οργάνωσε επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Metron Activity» κατά του Çiçek, αφού διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε για το Ισραήλ.

Από τις έρευνες της MİT προέκυψε ότι ο Çiçek είχε επαφές με τον Faysal Rasheed, μέλος του ισραηλινού Κέντρου Διαδικτυακών Επιχειρήσεων. Ο Çiçek παραδέχτηκε ότι κατασκόπευε έναν Παλαιστίνιο ακτιβιστή που ήταν αντίθετος στην πολιτική του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.



Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Muhammet Fatih Keleş, και ότι άλλαξε το όνομά του μετά από σημαντικά χρέη στις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Έπειτα, εγκατέλειψε το εμπόριο και από το 2020 άνοιξε γραφείο ντετέκτιβ.

Ακολούθως, ο Çiçek γνώρισε τον δικηγόρο Tuğrulhan Dip, ο οποίος έχει, επίσης, συλληφθεί για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ, καθώς του παρείχε πληροφορίες από δημόσια αρχεία με αντάλλαγμα το οικονομικό όφελος.

Ο Çiçek, ως ντετέκτιβ, τράβηξε την προσοχή της Μοσάντ. Ο πράκτορας της υπηρεσίας, Faysal Rasheed, υποδυόμενος εργαζόμενο δικηγορικού γραφείου στο εξωτερικό, επικοινώνησε στις 31 Ιουλίου μαζί του μέσω WhatsApp.

Ο Rasheed ζήτησε να κάνει παρακολούθηση τεσσάρων ημερών ενός Παλαιστίνιου ακτιβιστή που ζει στο Μπασακσεχίρ και εξέφραζε την αντίθεσή του στην πολιτική του Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, πλήρωσε στον Çiçek 4.000 δολάρια σε κρυπτονόμισμα την 1η Αυγούστου.


