Η Σουηδία συζητά με την Ουκρανία την παραχώρηση μαχητικών Gripen
Η Σουηδία συζητά με την Ουκρανία την παραχώρηση μαχητικών Gripen
Η Σουηδία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής μαχητικών στην εμπόλεμη χώρα
Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, δήλωσε σήμερα ότι στη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη, συζήτησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα μαχητικά αεροσκάφη JAS Gripen της σουηδικής Saab.
«Συζητήσαμε τη συνεχιζόμενη συνεργασία για την ανάπτυξη της μελλοντικής άμυνας της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων την αεράμυνα και το ενδιαφέρον της Ουκρανίας για τα μαχητικά Gripen», δήλωσε ο Κρίστερσον σε ανάρτησή του στο X.
Η Σουηδία έχει συζητήσει το ενδεχόμενο αποστολής μαχητικών Gripen στην Ουκρανία και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να το πράξει.
Υπενθυμίζεται ότι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη παραχωρήσει στην Ουκρανία μαχητικά F-16 αλλά και Mirage 2000.
