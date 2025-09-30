Φοιτητής αυτοκτόνησε λόγω λάθους ενημέρωσης για τις σπουδές του - Το πανεπιστήμιο της Γλασκώβης αναγνώρισε «τραγικό λάθος»

«Ο αναπληρωτής πρύτανης και ο συντάκτης της έκθεσης συναντήθηκαν με εκπροσώπους της οικογένειας στις αρχές Φεβρουαρίου 2025 για να συζητήσουν τα ευρήματα και να προσφέρουν μια ειλικρινή συγγνώμη, καθώς και τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η έκθεση διαπίστωσε ότι είχε γίνει ένα τραγικό λάθος στον υπολογισμό των βαθμών για το πτυχίο του Έιθαν», συνεχίζει.«Το πανεπιστήμιο έχει ελέγξει όλα τα αρχεία του και είναι βέβαιο ότι το λάθος σχετικά με τους βαθμούς του Έιθαν ήταν μεμονωμένο και ότι κανένας άλλος φοιτητής δεν έχει επηρεαστεί. Παρόλα αυτά, έχουμε προχωρήσει σε ενδελεχή αναθεώρηση των ακαδημαϊκών και κοινωνικών πολιτικών και πρακτικών μας. Έχουμε επίσης αναθεωρήσει τα προγράμματα κατάρτισης για τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στις εξεταστικές επιτροπές», σημειώνει.«Συνεχίζουμε να αναζητούμε τρόπους για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και την υποστήριξή μας προς τους φοιτητές. Λυπούμαστε βαθιά για αυτό το τρομερό γεγονός και κατανοούμε τη βαθιά οδύνη που προκάλεσε στην οικογένεια του Έιθαν», καταλήγει η ανακοίνωση.