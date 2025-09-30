Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Φοιτητής αυτοκτόνησε λόγω λάθους ενημέρωσης για τις σπουδές του - Το πανεπιστήμιο της Γλασκώβης αναγνώρισε «τραγικό λάθος»
Το Πανεπιστήμιο ενημέρωσε τον 23χρονο ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να αποφοιτήσει, καθώς δεν είχε λάβει βαθμό σε ένα από τα μαθήματά - Την ημέρα που είχε προγραμματιστεί η αποφοίτηση έδωσε τέλος στη ζωή του
Φοιτητής αυτοκτόνησε μετά από λανθασμένη ενημέρωση από το πανεπιστήμιό του ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να αποφοιτήσει, γεγονός που αποδείχθηκε λάθος.
Ο 23χρονος Έιθαν Σκοτ Μπράουν επρόκειτο να αποφοιτήσει τον Δεκέμβριο του 2024, αφού σπούδασε γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.
Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, το Πανεπιστήμιο τον ενημέρωσε ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να αποφοιτήσει, καθώς δεν είχε λάβει βαθμό σε ένα από τα μαθήματά του, σύμφωνα με την Daily Mail.
Η οικογένεια αναφέρει ότι αυτό οδήγησε τον Έιθαν να αυτοκτονήσει στις 13 Δεκεμβρίου 2024, την ημέρα που θα αποφοιτούσε από το πανεπιστήμιο. Τον 23χρονο εντόπισε νεκρό στο δωμάτιό του η μητέρα του, Τρέισι.
Αφού η Τρέισι ζήτησε εξηγήσεις από το πανεπιστήμιο, αποκαλύφθηκε ότι ο Έιθαν είχε, στην πραγματικότητα, λάβει λάθος βαθμό για το μάθημα που είχε χάσει λόγω ενός σφάλματος ενώ θα έπρεπε να είχε αποφοιτήσει με άριστα.
Η οικογένειά του ισχυρίζεται ότι το σφάλμα δεν εντοπίστηκε από το προσωπικό του πανεπιστημίου και το κατηγορεί για «αποτυχία», ζητώντας απαντήσεις και ρωτώντας αν έχει δοθεί λανθασμένα η πληροφορία και σε άλλους φοιτητές πως απέτυχαν να αποφοιτήσουν.
Το πανεπιστήμιο παραδέχτηκε ότι έγινε ένα «τραγικό λάθος» σχετικά με τους βαθμούς του Έιθαν και εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια, αλλά δήλωσε ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο γραφείο του δικηγόρου της οικογένειας στη Γλασκώβη την Τρίτη, η μητέρα του Έιθαν είπε: «Ο γιος μου ήταν πολύ χαρούμενος που έγινε δεκτός για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. Εμείς, ως οικογένεια, ήμασταν πολύ χαρούμενοι για αυτόν. Ήταν ένας ευγενικός, στοργικός νεαρός που ήταν πολύ αγαπητός. Γι' αυτό μου ραγίζει την καρδιά να συνειδητοποιώ τώρα την ψυχική οδύνη που πρέπει να προκάλεσε αυτό το πανεπιστήμιο στον γιο μου. Ο Έιθαν έφυγε από αυτόν τον κόσμο πιστεύοντας ότι είχε αποτύχει και ότι το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης είχε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι ο Έιθαν είχε πετύχει να αποκτήσει πτυχίο με βαθμό 2:1, παρά το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο τον ενημέρωνε επανειλημμένα ότι είχε αποτύχει».
«Τον απογοήτευσαν… Ο γιος μου απογοητεύτηκε από το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν εκπλήρωσε το καθήκον του να τον φροντίσει, με αποτέλεσμα η οικογένειά μου να στερηθεί την παρουσία του Ειθαν. Ζητούμε δικαιοσύνη για τον Έιθαν, με την ελπίδα ότι άλλοι μαθητές και οι οικογένειές τους δεν θα χρειαστεί να βιώσουν τον πόνο που εγώ και η οικογένειά μου θα πρέπει να ζούμε για πάντα», ανέφερε η Τρέισι.
Ο δικηγόρος της οικογένειας εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με την υποστήριξη που προσφέρει το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης στους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Η οικογένεια είναι επίσης πρόθυμη να μάθει τι θα κάνει η σκωτσέζικη κυβέρνηση για να διασφαλίσει ότι τα πανεπιστήμια συμμορφώνονται με το καθήκον τους να φροντίζουν τους φοιτητές.
Το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Ο Έιθαν Μπράουν ήταν τελειόφοιτος στη Γεωγραφία, ο οποίος επρόκειτο να ολοκληρώσει τις σπουδές του το καλοκαίρι του 2024. Το πανεπιστήμιο τον ενημέρωσε λανθασμένα ότι δεν είχε τους βαθμούς για να αποφοιτήσει. (…) Μετά από έρευνα, το πανεπιστήμιο εντόπισε το λάθος και ανέθεσε σε έναν πρόσφατα συνταξιοδοτημένο ανώτερο καθηγητή την εκπόνηση εσωτερικής έκθεσης. Η έκθεση κοινοποιήθηκε στην οικογένεια του Έιθαν μετά την ολοκλήρωσή της».
«Ο αναπληρωτής πρύτανης και ο συντάκτης της έκθεσης συναντήθηκαν με εκπροσώπους της οικογένειας στις αρχές Φεβρουαρίου 2025 για να συζητήσουν τα ευρήματα και να προσφέρουν μια ειλικρινή συγγνώμη, καθώς και τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η έκθεση διαπίστωσε ότι είχε γίνει ένα τραγικό λάθος στον υπολογισμό των βαθμών για το πτυχίο του Έιθαν», συνεχίζει.
«Το πανεπιστήμιο έχει ελέγξει όλα τα αρχεία του και είναι βέβαιο ότι το λάθος σχετικά με τους βαθμούς του Έιθαν ήταν μεμονωμένο και ότι κανένας άλλος φοιτητής δεν έχει επηρεαστεί. Παρόλα αυτά, έχουμε προχωρήσει σε ενδελεχή αναθεώρηση των ακαδημαϊκών και κοινωνικών πολιτικών και πρακτικών μας. Έχουμε επίσης αναθεωρήσει τα προγράμματα κατάρτισης για τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στις εξεταστικές επιτροπές», σημειώνει.
«Συνεχίζουμε να αναζητούμε τρόπους για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και την υποστήριξή μας προς τους φοιτητές. Λυπούμαστε βαθιά για αυτό το τρομερό γεγονός και κατανοούμε τη βαθιά οδύνη που προκάλεσε στην οικογένεια του Έιθαν», καταλήγει η ανακοίνωση.
