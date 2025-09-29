Το Πακιστάν χαιρετίζει την πρόταση 20 σημείων των ΗΠΑ για τη Γάζα

H βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι ουσιαστικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή, ανέφερε ο Πακιστανός πρωθυπουργός