Ερντογάν: Σύντομα θα φανούν τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Τραμπ

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι τα έδωσε όλα και δεν πήρε τίποτα, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούν να δυσφημίσουν την επίσκεψή του στις ΗΠΑ είναι επειδή ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη