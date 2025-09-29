Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Μόνο σε αστικό δικαστήριο η παραπομπή του Άντριου Τέιτ για κατηγορίες τεσσάρων γυναικών για σεξουαλική βία
Οι Αρχές τόνισαν ότι δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για ποινική δίωξη – Παραμένουν ενεργές άλλες υποθέσεις με κατηγορίες για βιασμό και κακοποιήσεις
Ο αμφιλεγόμενος influencer Άντριου Τέιτ δεν θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες για τις καταγγελίες που υπέβαλαν τέσσερις γυναίκες οι οποίες τον μηνύουν σε αστική υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.
Η Εισαγγελία δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικής δίωξης, αναφέρει ο Guardian.
Οι γυναίκες κατηγορούν τον αυτοαποκαλούμενο μισογύνη influencer για σεξουαλική βία. Μία από αυτές τον κατηγορεί ότι την άρπαξε από τον λαιμό σε αρκετές περιπτώσεις το 2015, την μαστίγωσε με ζώνη και έστρεψε ένα όπλο στο πρόσωπό της.
Οι δικηγόροι του Τέιτ δήλωσαν σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία ότι «αρνούνται κατηγορηματικά κάθε παράνομη πράξη» ενώ χαιρέτησαν αυτή την απόφαση.
Οι γυναίκες προχώρησαν σε αγωγή κατά του Τέιτ μετά την απόφαση της Εισαγγελία το 2019 να μην ασκήσει δίωξη.
Τρεις από αυτές είχαν καταγγείλει τον Τέιτ στην αστυνομία του Χερτφορτσάιρ, η οποία έκλεισε την έρευνα την ίδια χρονιά.
Ωστόσο σε άλλη υπόθεση, η Εισαγγελία είχε εγκρίνει 21 κατηγορίες εναντίον του Τέιτ και του αδελφού του, Τρίσταν, μετά την παραλαβή φακέλου με αποδεικτικά στοιχεία από την αστυνομία του Μπέντφορντσαιρ.
Ο Άντριου Τέιτ αντιμετωπίζει 10 κατηγορίες που σχετίζονται με τρία θύματα. Μεταξύ τους είναι ο βιασμός, η σωματική βλάβη, η εμπορία ανθρώπων και ελέγχος της πορνείας για κέρδος. Ο Τρίσταν Τέιτ αντιμετωπίζει 11 κατηγορίες που σχετίζονται με ένα θύμα, μεταξύ των οποίων ο βιασμός, η σωματική βλάβη και η εμπορία ανθρώπων.
Η αστυνομία του Μπέντφορντσαιρ έλαβε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τους δύο άνδρες το 2024, αλλά συμφωνήθηκε ότι η έκδοση θα αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθεί ξεχωριστή διαδικασία στη Ρουμανία.
