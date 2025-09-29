Βρετανός σκότωσε τη σύζυγό του μετά από καβγά για τα κιλά της εγκυμοσύνης - Η οικογένεια μαζεύει χρήματα για τον επαναπατρισμό της σορού

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο 25χρονος ομολόγησε ότι αυτός και η Τζουν είχαν διαφωνήσει σχετικά με την «αποτυχία της να χάσει βάρος μετά την εγκυμοσύνη της», όταν η γυναίκα άρχισε να πακετάρει τα πράγματά της και του είπε ότι δεν θα τον άφηνε να ξαναδεί την κόρη του