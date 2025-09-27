Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Αμερικανός ομολόγησε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι σκότωσε τους γονείς του και τους έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους
Ο 53χρονος συνελήφθη μετά το πέρας της συνέντευξης και οι δύο σοροί εντοπίστηκαν στο σημείο που είχε υποδείξει
Σύμφωνα με τον Guardian, η συνέντευξη του 53χρονου Λόρενς Κράους στο κανάλι WRGB μεταδόθηκε την Πέμπτη, λίγο μετά τον εντοπισμό δύο σορών στο πατρικό του σπίτι στο Όλμπανι – και περίπου οκτώ χρόνια αφότου εθεάθησαν για τελευταία φορά ζωντανοί οι γονείς του.
«Τους έθαψα στο οικόπεδο του σπιτιού τους», είπε ο Κράους στον παρουσιαστή του WRGB, Γκρεγκ Φλόιντ. «Τους έθαψες πίσω από το σπίτι σου στο Όλμπανι;» ζήτησε να μάθει ο παρουσιαστής, για να λάβει καταφατική απάντηση.
Lorenz Kraus was charged Thursday with murdering his parents and concealing their bodies -- moments after a lengthy interview with CBS6 anchor Greg Floyd. Greg sat down with fellow anchor Tom Eschen to share his impressions of the interview, Kraus, and the shocking confession. pic.twitter.com/QJ0cVHWx5u— CBS 6 Albany - WRGB (@CBS6Albany) September 26, 2025
Παρότι προσπάθησε να επικαλεστεί το συνταγματικό δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης, όταν ρωτήθηκε αν έπνιξε τους γονείς του, ο Κράους απάντησε «ναι». Στη συνέχεια εξήγησε ότι στραγγάλισε τον πατέρα του με τα χέρια του και τη μητέρα του με ένα σκοινί. «Αφού πέθανε ο πατέρας μου... η μητέρα μου ακούμπησε το κεφάλι του στο στήθος του και μερικές ώρες αργότερα, αποτελείωσα κι εκείνη», είπε, προσθέτοντας ότι έθαψε τα πτώματα έπειτα από μερικές ημέρες.
Η αστυνομία συνέλαβε τον Κράους έξω από τα στούντιο του WRGB αμέσως μετά τη συνέντευξη.
Ο άνδρας είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών για την πιθανή εμπλοκή του σε οικονομικά εγκλήματα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Times Union. Έπειτα από καταγγελία τον Μάιο, η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης ζήτησε από την αστυνομία να ελέγξει την κατάσταση των γονιών του Κράους – του Φρανς και της Θηρεσίας, ηλικίας 92 και 83 ετών αντίστοιχα. Οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κανένα ίχνος τους, παρότι στο σύστημα εμφανίζονταν να συνεχίζουν ακόμη να λαμβάνουν επιδόματα.
Lorenz Kraus sat down for an exclusive interview with CBS6’s Greg Floyd, where he confessed to killing his parents, Franz and Teresa Kraus, years prior.— Criminally Obsessed (@CRMNLLYObsessed) September 26, 2025
Just one day earlier, police had executed a search warrant at the Kraus family home on Crestwood Court in Albany, originally… pic.twitter.com/iZYsaHXZ1k
Την Τετάρτη οι ερευνητές ξεκίνησαν να σκάβουν στην αυλή του οικογενειακού σπιτιού και βρήκαν μία σορό, ενώ την Πέμπτη εντόπισαν και δεύτερη. Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Μπρένταν Κοξ, δήλωσε βέβαιος ότι πρόκειται για τις σορούς του Φρανς και της Θηρεσίας Κράους.
Ο Λόρενς Κράους επικοινώνησε με διάφορα ΜΜΕ πριν κανονίσει τη συνέντευξη με τον Φλόιντ, υποστηρίζοντας ότι σκότωσε τους γονείς του από «οίκτο». «Ήξεραν ότι όδευαν προς το τέλος», είπε, αναφερόμενος σε τραυματισμό της μητέρας του σε διάβαση και στην αδυναμία του πατέρα του να οδηγήσει μετά από επέμβαση καταρράκτη.
Ο Κράους οδηγήθηκε την Παρασκευή στο δικαστήριο, δήλωσε αθώος για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας και απόκρυψης σορών και διατάχθηκε η κράτησή του χωρίς εγγύηση.
Ο εισαγγελέας Λι Κίντλον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η τηλεοπτική ομολογία του Κράους αποτελεί πολύτιμο στοιχείο για την κατηγορούσα αρχή, ωστόσο τόνισε ότι είναι κρίσιμη και η ύπαρξη φυσικών αποδεικτικών στοιχείων καθώς και των καταθέσεων άλλων μαρτύρων.
