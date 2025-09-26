«Ανεύθυνες» οι απειλές του Ζελένσκι ότι θα πλήξει το Κρεμλίνο, λέει η Ρωσία

«Eπισείει όλες τις επιλογές χωρίς περιορισμό, κάτι που φαίνεται αρκετά ανεύθυνο», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ - «Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο», είχε πει ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Axios