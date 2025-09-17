Τρομακτικό ατύχημα σε τσίρκο στη Βραζιλία: Έπεσε στο κενό γυναίκα ακροβάτης που χόρευε κρεμασμένη από τα μαλλιά της
Υπεύθυνος του τσίρκου Circo Robatiny στο οποίο εργαζόταν η ακροβάτης επέρριψε τις ευθύνες στην ίδια για την πτώση και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού
Τη σοκαριστική στιγμή που η ακροβάτης Αλιάν Ντίας έπεσε στο κενό ενώ εκτελούσε το νούμερό της στο οποίο κρεμόταν στον αέρα μόνο από τα μαλλιά της κατέγραψαν θεατές τσίρκου στη Βραζιλία.
Στο βίντεο φαίνεται ξαφνικά να χαλαρώνει η πρόσδεση της Ντίας με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος με θόρυβο σε παράσταση το περασμένο Σάββατο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.
Άμεσα στο πλευρό της Ντίας βρέθηκαν διασώστες οι οποίοι την έβαλαν σε φορείο και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο όπου έλαβε «άμεση και αποτελεσματική περίθαλψη».
Υπεύθυνος του τσίρκου Circo Robatiny στο οποίο εργαζόταν η ακροβάτης επέρριψε τις ευθύνες για την πτώση στην Ντίας και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού.
«Σε αυτό το νούμερο, κρέμεται από τα μαλλιά της από ένα ατσάλινο καλώδιο, και η ίδια η καλλιτέχνιδα είναι υπεύθυνη για το δέσιμο του σύμφωνα με το πρωτόκολλο», δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ««περιμένουμε την επιστροφή της και την πλήρη ανάρρωσή της για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες».
