Ρωσία: Ουκρανικό drone χτύπησε βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ

Επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους κατά την διάρκεια της νύχτας ανέστειλε τις εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) υπό τον όρο της ανωνυμίας.Ο αξιωματούχος είπε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην εγκατάσταση η οποία είναι ένας βασικός κόμβος των εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου, αλλά δεν διευκρίνισε εάν η αναστολή των εργασιών συνεχίζεται.Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιοχής στην οποία βρίσκεται το λιμάνι Αλεξάντερ Ντροζντένκο είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο λιμάνι του Πριμόρσκ προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα πλοίο και σε έναν σταθμό άντλησης πετρελαίου. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε έναν από τους μεγαλύτερους τερματικούς σταθμούς εξαγωγών πετρελαίου και καυσίμων.Ο ίδιος δεν αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας μόνο ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής πετρελαίου.