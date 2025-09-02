Μακρόν σε Ισραήλ: Δεν θα σταματήσει η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Απαράδεκτη» η στάση των ΗΠΑ στον ΟΗΕ

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Τίποτα δεν θα σταματήσει τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και στην οποία αρκετοί εταίροι έχουν ήδη ενταχθεί, είπε ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε το Ισραήλ πως καμία «επίθεση», «απόπειρα προσάρτησης» εδαφών ή «εκτοπισμός πληθυσμού» δεν πρόκειται να σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.
Τίποτα δεν θα σταματήσει «τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει με τον πρίγκιπα διάδοχο (Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν) και στην οποία αρκετοί εταίροι έχουν ήδη ενταχθεί», είπε ο Μακρόν αναφερόμενος σε συνομιλία του με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας.
Δήλωσε επίσης πως η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μην χορηγήσει βίζα στα μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ «είναι απαράδεκτη», ζητώντας την ανάκληση του μέτρου και τη συμμόρφωση με όσα προβλέπει η συμφωνία σχετικά με την έδρα του Οργανισμού.
