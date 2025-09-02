Μακρόν σε Ισραήλ: Δεν θα σταματήσει η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Απαράδεκτη» η στάση των ΗΠΑ στον ΟΗΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Παλαιστίνη Ισραήλ Γαλλία

Μακρόν σε Ισραήλ: Δεν θα σταματήσει η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Απαράδεκτη» η στάση των ΗΠΑ στον ΟΗΕ

Τίποτα δεν θα σταματήσει τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και στην οποία αρκετοί εταίροι έχουν ήδη ενταχθεί, είπε ο Γάλλος πρόεδρος

Μακρόν σε Ισραήλ: Δεν θα σταματήσει η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Απαράδεκτη» η στάση των ΗΠΑ στον ΟΗΕ
18 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε το Ισραήλ πως καμία «επίθεση», «απόπειρα προσάρτησης» εδαφών ή «εκτοπισμός πληθυσμού» δεν πρόκειται να σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Τίποτα δεν θα σταματήσει «τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει με τον πρίγκιπα διάδοχο (Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν) και στην οποία αρκετοί εταίροι έχουν ήδη ενταχθεί», είπε ο Μακρόν αναφερόμενος σε συνομιλία του με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας.

Δήλωσε επίσης πως η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μην χορηγήσει βίζα στα μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ «είναι απαράδεκτη», ζητώντας την ανάκληση του μέτρου και τη συμμόρφωση με όσα προβλέπει η συμφωνία σχετικά με την έδρα του Οργανισμού.

Ειδήσεις σήμερα:

«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας

Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης