Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Οι κυβερνήσεις του Καναδά και της Αυστραλίας έχουν επίσης ήδη καταστήσει σαφή την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης. Η Βρετανία έχει προειδοποιήσει πως θα προχωρήσει και αυτή στην αναγνώρισή του αν το Ισραήλ δεν αναλάβει σειρά δεσμεύσεων, ανάμεσά τους για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.Συνολικά, τα τρία τέταρτα των κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει μέχρι σήμερα το κράτος αυτό, η ίδρυση του οποίου είχε ανακηρυχθεί από την εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1988.Η διεθνής πίεση εντείνεται στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να βάλει τέλος στον πόλεμο, που έχει οδηγήσει σε πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακο οι περίπου 2,4 εκατ. κάτοικοι του οποίου ζουν υπό πολιορκία για σχεδόν 23 μήνες και καθώς η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, έχει επίσης κλιμακωθεί ραγδαία αφότου άρχισε η ένοπλη σύρραξη.Στο μεταξύ εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο σήμερα για τουλάχιστον δεκατρείς νεκρούς σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.Πρώτο πλήγμα σε κτίριο όπου διέμενε κόσμος σκότωσε 10 ανθρώπους, δεύτερο σε άλλο κτίριο στοίχισε τη ζωή σε ακόμη τρεις, εξήγησε ο εκπρόσωπος, ο Μαχμούντ Μπασάλ, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Διευκρίνισε ότι και οι δυο βομβαρδισμοί έγιναν στην πόλη της Γάζας.Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 63.557 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.