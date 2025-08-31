Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία δεν κατέκτησε καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι, λέει το Κίεβο

Κλείσιμο

Οι ένοπλες δυνάμεις τηςδήλωσαν σήμερα ότι παρά τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί επιτυχούς θερινής επίθεσης, οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να πάρουν πλήρως τον έλεγχο ούτε μίας μεγάλης ουκρανικής πόλης και "υπερβάλλουν κατά πολύ" στους αριθμούς που αφορούν εδάφη που κατελήφθησαν.Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίαςδήλωσε χθες Σάββατο πως από τον Μάρτιο η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και έχει πάρει τον έλεγχο 149 χωριών."Παρά τους ισχυρισμούς του Γκεράσιμοφ, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν πάρει πλήρως τον έλεγχο καμίας μεγάλης πόλης", ανέφερε το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης."Οι αριθμοί που παρουσίασαν οι κατοχικές δυνάμεις σχετικά με τα εδάφη και τους οικισμούς που κατελήφθησαν είναι πολύ υπερβολικοί", ανέφερε.Eπίθεση που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προκάλεσε ζημιές σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις κοντά στην, στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα 29.000 καταναλωτές να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί, ανέφεραν ο τοπικός περιφερειάρχης και η εταιρία ενέργειας DTEK.Περισσότερο επλήγη η πόλη-λιμάνι Τσορνομόρσκ, πολύ κοντά στην Οδησσό, όπου κτήρια κατοικιών και διοίκησης υπέστησαν επίσης ζημιές, δήλωσε ο, κυβερνήτης της ευρύτερης περιφέρειας Οδησσού, στην εφαρμογή Telegram."Κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες", δήλωσε ο Κίπερ, προσθέτοντας πως ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης.Το Ρόιτερς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές υποδομές ενέργειας και αερίου. Το Κίεβο, από την πλευρά του, έχει πλήξει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς.Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Ρωσία, που πλήττει συνεχώς κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022.Η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι τέσσερις από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της υπέστησαν επίθεση στη διάρκεια της νύχτας."Μόλις οι εργάτες της εταιρίας λάβουν άδεια από τον στρατό και τις υπηρεσίες διάσωσης, θα αρχίσουν να επιθεωρούν τον εξοπλισμό και να διενεργούν έκτακτη εργασία επιδιόρθωσης", ανέφερε η DTEK.Μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία την Πέμπτη με στόχο πολλές ουκρανικές περιφέρειες είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 25 ανθρώπων στο Κίεβο.