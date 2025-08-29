Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
«Φτάνει με τις δολοφονίες, ώρα για ειρήνη» - Tο μήνυμα της ΕΕ στη Ρωσία χωρίς την Ουγγαρία
Στο κείμενο υπογραμμίζεται ότι «οι εκ προθέσεως επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων συνιστούν εγκλήματα πολέμου» - Η Ουγγαρία αρνήθηκε για ακόμη μία φορά να στηρίξει κείμενο επικριτικό προς τη Μόσχα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην της Ουγγαρίας που αρνήθηκε για ακόμη μία φορά να στηρίξει κείμενο επικριτικό προς τη Μόσχα, εξέδωσε ισχυρό μήνυμα μετά τη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Οι 26 χώρες-μέλη υπέγραψαν κοινή δήλωση που παρουσίασε η ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλλας, καταδικάζοντας «τον απερίσκεπτο χαρακτήρα των ρωσικών επιθέσεων και την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου».
Στο κείμενο υπογραμμίζεται ότι «οι εκ προθέσεως επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων συνιστούν εγκλήματα πολέμου», με την προειδοποίηση πως «όλοι οι διοικητές, οι δράστες και οι συνεργοί αυτών των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα λογοδοτήσουν».
Η δήλωση των 26 χωρών τονίζει ότι οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας «ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της στην άμυνά τους απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα και στην επιδίωξή τους για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη».
Παράλληλα, δεσμεύονται να «συνεχίσουν και να ενισχύσουν» την υποστήριξη προς την Ουκρανία, ενώ ανακοινώνεται ότι θα «επιταχυνθούν οι διαδικασίες για νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας».
Το μήνυμα κλείνει με την έκκληση: «Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις δολοφονίες και να δείξει γνήσια βούληση για ειρήνη».
