«Φτάνει με τις δολοφονίες, ώρα για ειρήνη» - Tο μήνυμα της ΕΕ στη Ρωσία χωρίς την Ουγγαρία

Στο κείμενο υπογραμμίζεται ότι «οι εκ προθέσεως επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων συνιστούν εγκλήματα πολέμου» - Η Ουγγαρία αρνήθηκε για ακόμη μία φορά να στηρίξει κείμενο επικριτικό προς τη Μόσχα