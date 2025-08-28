Άγρια συμπλοκή στη Γερουσία του Μεξικού: Ήρθαν στα χέρια με αφορμή την εμπλοκή των ΗΠΑ κατά των καρτέλ, δείτε βίντεο

Ο διάλογος είχε ήδη εκτραχυνθεί όταν η πλειοψηφία, που πρόσκειται στην κυβερνητική παράταξη, κατηγόρησε τα συντηρητικά κόμματα PRI και PAN ότι ζητούν αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα, κάτι που διαψεύδουν οι δυο παρατάξεις.

Πριν από μερικές εβδομάδες, μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον στρατό των ΗΠΑ να αναλάβει δράση εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, κάποια από τα οποία προστέθηκαν τον Φεβρουάριο στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων που καταρτίζει η Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στον Τύπο μετά το επεισόδιο, οι δυο άνδρες αλληλοκατηγορήθηκαν: «άρχισε να με τραβάει, να με σπρώχνει, με χτύπησε και είπε ‘θα σε λιανίσω, θα σε σκοτώσω», είπε ο πρόεδρος της Γερουσίας Φερνάντες Νορόνια. Ο γερουσιαστής Μορένο αντέτεινε πως ο ήταν ο πρόεδρος του σώματος αυτός που χειροδίκησε πρώτος.

Ο Φερνάντες Νορόνια δήλωσε πως θα συγκαλέσει έκτακτη προ ημερησίας διατάξεως συνεδρίαση αύριο Παρασκευή και θα προτείνει να αποπεμφθούν από το σώμα ο κ. Μορένο και άλλα τρία μέλη του, που ανήκουν στο PRI.