Συντρίμμια από ουκρανικό drone προκαλούν πυρκαγιά σε πολυκατοικία πόλης της νότιας Ρωσίας

ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

Δεν σημειώθηκε τραυματισμός και η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα διαβεβαίωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης στη Ραστόφ

Συντρίμμια καταρριφθέντος ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας στην πόλη Ραστόφ στον Ντον, ωθώντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα 15 πολίτες που διαμένουν εκεί, ενημέρωσε νωρίς σήμερα ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης στη Ραστόφ, ο Γιούρι Σλιούσαρ, μέσω Telegram.

Το «σημαντικότερο» είναι πως «κανένας δεν τραυματίστηκε», σημείωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Σλιούσαρ, που διαβεβαίωσε ότι η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα.



Νωρίτερα, ο Σλιούσαρ ανακοίνωνε ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν δέκα ουκρανικά drones σε διάφορους τομείς της περιφέρειας.



Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από ουκρανικής πλευράς ως αυτό το στάδιο. Το Κίεβο, που έχει πολλαπλασιάσει τις επιδρομές του είδους στη ρωσική επικράτεια, κάνει λόγο για ανταπόδοση των συνεχιζόμενων πληγμάτων της Μόσχας.

Και οι δυο πλευρές αρνούνται πως βάζουν στο στόχαστρο αμάχους από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.



