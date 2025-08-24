Ουκρανός ΥΠΕΞ κατά Λαβρόφ: Παράλογες οι δηλώσεις για τη νομιμότητα Ζελένσκι

«Τίποτα δεν είναι πιο παράλογο από το να δίνει διάλεξη περί νομιμότητας κάποιος που κάθεται στην ίδια καρέκλα επί 21 χρόνια, υπηρετώντας έναν άνθρωπο που κυβερνά για περισσότερα από 25 χρόνια» τόνισε με νόημα