Ουκρανός ΥΠΕΞ κατά Λαβρόφ: Παράλογες οι δηλώσεις για τη νομιμότητα Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Αντρίι Σιμπίχα Σεργκέι Λαβρόφ Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ουκρανός ΥΠΕΞ κατά Λαβρόφ: Παράλογες οι δηλώσεις για τη νομιμότητα Ζελένσκι

«Τίποτα δεν είναι πιο παράλογο από το να δίνει διάλεξη περί νομιμότητας κάποιος που κάθεται στην ίδια καρέκλα επί 21 χρόνια, υπηρετώντας έναν άνθρωπο που κυβερνά για περισσότερα από 25 χρόνια» τόνισε με νόημα

Ουκρανός ΥΠΕΞ κατά Λαβρόφ: Παράλογες οι δηλώσεις για τη νομιμότητα Ζελένσκι
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ Μόσχας - Κιέβου, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν είναι» πλέον νόμιμος εκπρόσωπος της χώρας του. Η δήλωση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία αναβλήθηκαν πέρυσι λόγω της επιβολής στρατιωτικού νόμου.

«Όταν έρθει η στιγμή να υπογραφούν έγγραφα, θα χρειαστεί όλοι να έχουν ξεκάθαρη κατανόηση ότι το πρόσωπο που υπογράφει είναι νόμιμος εκπρόσωπος» σημείωσε ο Λαβρόφ, προσθέτοντας πως «σύμφωνα με το ουκρανικό σύνταγμα, ο Ζελένσκι δεν είναι αυτή τη στιγμή νόμιμος».

Η απάντηση από την ουκρανική πλευρά δεν άργησε να έρθει. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα απέρριψε τις δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου, χαρακτηρίζοντάς τες παράλογες: «Τίποτα δεν είναι πιο παράλογο από το να δίνει διάλεξη περί νομιμότητας κάποιος που κάθεται στην ίδια καρέκλα επί 21 χρόνια, υπηρετώντας έναν άνθρωπο που κυβερνά για περισσότερα από 25 χρόνια» τόνισε με νόημα.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Σίμπιχα σημείωσε: «Δεν νομιμοποιείται να μιλάει για νομιμότητα». Επισήμανε δε ότι «τέτοιες παραληρηματικές δηλώσεις δείχνουν ξεκάθαρα πως η Ρωσία απορρίπτει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια».

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ 2025: Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί, μειώσεις άμεσων φόρων για εισοδήματα ως 60.000 ευρώ

Άγρια ληστεία στο Ζεφύρι: Ρομά χτύπησαν τρία άτομα και τους έκαψαν το αυτοκίνητο

Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης