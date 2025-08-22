Ανακαλύφθηκε νέος δεινόσαυρος και πήρε το όνομα γυναίκας θρύλου της ιστιοπλοΐας
Τα οστά του «Istiorachis macaruthurae»  που βρέθηκαν στη Νήσο Γουάιτ είναι ηλικίας 125 εκατομμυρίων ετών

Στην ανακάλυψη ενός νέου δεινόσαυρου προχώρησε ο παλαιοντολόγος του Πανεπιστημίου του Πόρτσμούθ Τζέρεμι Λόκγουντ τον οποίο λόγω της ράχης του που μοιάζει με ιστίο με πανί αποφάσισε να τον «βαφτίσει» Istiorachis macaruthurae.

Η λέξη «Ιστιόραχις» σημαίνει «ραχοκοκαλιά του πανιού» και η λέξη «μακαρουθούραε» προέρχεται από το επώνυμο της Ντέιμ Έλεν ΜακΆρθουρ, η οποία ολοκλήρωσε το 2005 μόνη με το ιστιοπλοϊκό της σκάφος τον γύρο του κόσμου σε 71 ημέρες, 14 ώρες, 18 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, δημιουργώντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Η Ντέιμ Έλεν κατάγεται από τη Νήσο Γουάιτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βρέθηκαν τα απολιθώματα του πλάσματος.

Πριν τα αναλύσει ο Δρ Λόκγουντ, τα απολιθώματα, τα οποία χρονολογούνται 125 εκατομμύρια χρόνια πριν, θεωρούνταν ότι προέρχονταν από ένα από τα δύο γνωστά είδη ιγκουανόδοντιων δεινοσαύρων από το νησί.

Ο Τζέρεμι Λόκγουντ με τη σπονδυλική στήλη του δεινοσαύρου


«Αλλά αυτό είχε ιδιαίτερα μακριές νευρικές σπονδυλικές στήλες, κάτι που ήταν πολύ ασυνήθιστο», είπε.

Γράφοντας στο επιστημονικό περιοδικό Papers in Palaeontology, ο Δρ Λόκγουντ δήλωσε ότι η μελέτη του έδειξε ότι ο δεινόσαυρος πιθανότατα είχε μια έντονη δομή που έμοιαζε με ιστίο κατά μήκος της πλάτης του.

Ο ακριβής σκοπός τέτοιων χαρακτηριστικών «έχει συζητηθεί εδώ και καιρό, με θεωρίες που κυμαίνονται από τη ρύθμιση της θερμότητας του σώματος έως την αποθήκευση λίπους».

Σε αυτήν την περίπτωση, οι ερευνητές πιστεύουν ότι πιθανότατα προοριζόταν για «οπτική σηματοδότηση, πιθανώς ως μέρος σεξουαλικής επίδειξης».


