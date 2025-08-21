Ινδία: Τέσσερις νεκροί από διαρροή αζώτου σε φαρμακοβιομηχανία

Τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από διαρροή αερίου σε μια φαρμακοβιομηχανία, στο κρατίδιο Μαχαράστρα της δυτικής, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος.Το δυστύχημα στη βιομηχανία Medley Pharma φαίνεται ότι οφείλεται σε διαρροή αερίου αζώτου, σύμφωνα με τον Σουμπνάς Μπαγκάντε, τον αναπληρωτή ειρηνοδίκη της περιφέρειας Παλγκάρ.Δεν είναι σαφές προς το παρόν πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή του δυστυχήματος. Οι δύο τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.Το εργοστάσιο έκλεισε και διεξάγεται έρευνα για τη διαρροή, πρόσθεσε ο Μπαγκάντε.