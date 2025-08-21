Χαμός σε αγώνα μπέιζμπολ: Σεκιουριτάδες έκαναν άγριο «τάκλιν» σε ανήλικο που μπήκε στο γήπεδο - Τους αποδοκίμασαν οι θεατές
Χαμός σε αγώνα μπέιζμπολ: Σεκιουριτάδες έκαναν άγριο «τάκλιν» σε ανήλικο που μπήκε στο γήπεδο - Τους αποδοκίμασαν οι θεατές

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την αντίδραση μέχρι και του αθλητή των Padres, Τζέισον Άνταμ, ο οποίος έκανε μια γκριμάτσα πόνου βλέποντας το «τάκλιν» των υπαλλήλων ασφαλείας στο αγόρι

Αποδοκιμασίες και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η - μάλλον - υπερβολική αντίδραση των ανδρών ασφαλείας στο γήπεδο στο οποίο διεξαγόταν ο άγωνας μπέιζμπολ Padres-Giants το βράδυ της Τρίτης στο Σαν Ντιέγκο.

Στο βίντεο που κατέγραψαν θεατές του αγώνα, φαίνεται ένα μικρό αγόρι να έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ενώ των καταδιώκουν αρχικά δύο υπάλληλοι security.

Κάποια στιγμή στο πλάνο εμφανίζεται ένας τρίτος συνάδελφός τους, ο οποίος με μια κίνηση που θύμισε WWE, έριξε κάτω το αγόρι, ενώ ένας τέταρτος συνάδελφος του βοήθησε στην ακινητοποίηση του νεαρού εισβολέα.



Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την αντίδραση μέχρι και του αθλητή των Padres, Τζέισον Άνταμ, ο οποίος έκανε μια γκριμάτσα πόνου βλέποντας το «τάκλιν» των υπαλλήλων ασφαλείας στο αγόρι.


