Χαμός σε αγώνα μπέιζμπολ: Σεκιουριτάδες έκαναν άγριο «τάκλιν» σε ανήλικο που μπήκε στο γήπεδο - Τους αποδοκίμασαν οι θεατές
Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την αντίδραση μέχρι και του αθλητή των Padres, Τζέισον Άνταμ, ο οποίος έκανε μια γκριμάτσα πόνου βλέποντας το «τάκλιν» των υπαλλήλων ασφαλείας στο αγόρι
Αποδοκιμασίες και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η - μάλλον - υπερβολική αντίδραση των ανδρών ασφαλείας στο γήπεδο στο οποίο διεξαγόταν ο άγωνας μπέιζμπολ Padres-Giants το βράδυ της Τρίτης στο Σαν Ντιέγκο.
Στο βίντεο που κατέγραψαν θεατές του αγώνα, φαίνεται ένα μικρό αγόρι να έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ενώ των καταδιώκουν αρχικά δύο υπάλληλοι security.
Κάποια στιγμή στο πλάνο εμφανίζεται ένας τρίτος συνάδελφός τους, ο οποίος με μια κίνηση που θύμισε WWE, έριξε κάτω το αγόρι, ενώ ένας τέταρτος συνάδελφος του βοήθησε στην ακινητοποίηση του νεαρού εισβολέα.
Youngest fan to run on the field in MLB history? pic.twitter.com/TsMxBxk619— Jomboy Media (@JomboyMedia) August 20, 2025
Based off of Jason’s reaction, I have GOT to see the angle of the fan getting tackled pic.twitter.com/fR4QQ73KsL— Ash GC 🍔 (@Ash_Padres) August 20, 2025
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
