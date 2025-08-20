Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ρωσία: Για κατασκοπεία κατηγορείται ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέρ
H κατηγορία επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών - Ο Βινατιέρ εργαζόταν ως σύμβουλος στο Κέντρο Ανθρωπιστικού Διαλόγου που εδρεύει στη Γενεύη και είναι ειδικός σε θέματα που αφορούν τη Ρωσία και τις άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες
Ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέρ, που εκτίει ποινή φυλάκισης τριών ετών στη Ρωσία, κατηγορείται πλέον για κατασκοπεία, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με ένα έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Βινατιέρ θα προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου, αυτή τη φορά για κατασκοπεία, μια κατηγορία που επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών.
Η ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 25 Αυγούστου.
Ο Βινατιέρ, που εργαζόταν για μια ελβετική μη κυβερνητική οργάνωση η οποία μεσολαβεί σε συρράξεις, είναι μεταξύ των Δυτικών που συνελήφθησαν στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω διπλωματικής έντασης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Το Παρίσι έχει ζητήσει την απελευθέρωσή του, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι κρατά ομήρους τους Δυτικούς πολίτες. Ο Βινατιέρ κρίθηκε ένοχος για συλλογή πληροφοριών για τα ρωσικά οπλικά συστήματα και για παραβίαση του νόμου περί «ξένων πρακτόρων», επειδή δεν είχε δηλωθεί ως τέτοιος.
Ο Βινατιέρ εργαζόταν ως σύμβουλος στο Κέντρο Ανθρωπιστικού Διαλόγου που εδρεύει στη Γενεύη και είναι ειδικός σε θέματα που αφορούν τη Ρωσία και τις άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Στο δικαστήριο είχε δηλώσει ότι στο πλαίσιο της δουλειάς του «παρουσίαζε τα συμφέροντα της Ρωσίας στις διεθνείς σχέσεις».
