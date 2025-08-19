Ζαχάροβα κατά Ζελένσκι: Τα αποτελέσματα της πολιτικής του φάνηκαν στον χάρτη που παρουσιάστηκε στον Λευκό Οίκο
Τα ναρκωτικά δεν είχαν επηρεάσει ακόμα το μυαλό του Ζελένσκι το 2014, όταν δήλωνε πως δεν ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική, τόνισε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών

Με αιχμηρή ανάρτηση στο Telegram, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, υποστήριξε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν έπρεπε να είχε ασχοληθεί με την πολιτική», καθώς – όπως ανέφερε – «τα αποτελέσματα της εκστρατείας του για την εξουσία αποτυπώνονται πλέον στον χάρτη που εμφανίστηκε μέσα στον Λευκό Οίκο».

Η Ζαχάροβα αναφέρθηκε στον χάρτη της Ουκρανίας που τοποθετήθηκε στο Οβάλ Γραφείο πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως έγραψε, «στη Δύση πλέον δεν μιλούν για τα αποτελέσματα της εκστρατείας εξουσίας του Ζελένσκι, αλλά τα σχεδιάζουν πάνω σε μεγάλα χαρτιά, με έντονα χρώματα».



Η Ρωσίδα διπλωμάτης τόνισε ότι όταν είδε τον χάρτη, στον οποίο – όπως είπε – «με κόκκινο είχαν σημειωθεί τα εδάφη που η Ουκρανία έχασε υπό το καθεστώς του Κιέβου», θυμήθηκε ένα βίντεο από το παρελθόν. Συγκεκριμένα, ανήρτησε απόσπασμα από το 2014, στο οποίο ο Ζελένσκι δηλώνει πως δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική, ακόμη κι αν του ζητηθεί, διότι – όπως έλεγε τότε – δεν είναι «άξιος» ούτε «σοφός αρκετά» για να «αναλάβει μια τέτοια θέση» και πως η Ουκρανία «αξίζει έναν σοβαρό υποψήφιο».

Συνεχίζοντας το σχόλιό της, η Ζαχάροβα σημείωσε: «Ίσως τότε τα ναρκωτικά να μην είχαν επηρεάσει πλήρως τον φλοιό του εγκεφάλου του και να σκεφτόταν με κάποιον τρόπο, συνειδητοποιώντας ότι ένας κωμικός δεν μπορεί να κυβερνά μια χώρα. Αποδεικνύεται ότι κυριολεκτικά προέβλεψε πώς θα κατέληγε, χωρίς σοφία, χωρίς μόρφωση, χωρίς τα απαραίτητα προσόντα και την αξιοπρέπεια».


