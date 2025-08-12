Ουγγαρία: Ο Ορμπάν δεν προσυπέγραψε τη δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Ουγγαρία Βίκτορ Όρμπαν Πόλεμος στην Ουκρανία Ντόναλντ Τραμπ Ευρώπη

Ουγγαρία: Ο Ορμπάν δεν προσυπέγραψε τη δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Η ΕΕ παραμερίστηκε από τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν και η προσπάθειά της να παρέμβει «από τον πάγκο», επιδεινώνει την κατάσταση, είπε ο Ούγγρος πρόεδρος

Ουγγαρία: Ο Ορμπάν δεν προσυπέγραψε τη δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος δεν προσυπέγραψε τη σημερινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, είπε πως αρνείται να «δώσει οδηγίες από τον πάγκο» πριν από την «ιστορική» σύνοδο κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ας δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη!», έγραψε στο X για να δικαιολογήσει την άρνησή του να υποστηρίξει την κοινή ανακοίνωση των ομολόγων του στην οποία επιμένουν στην ανάγκη οι Ουκρανοί να μπορέσουν οι ίδιοι «να αποφασίσουν για το μέλλον τους».



«Η δήλωση αυτή επιχειρεί να καθορίσει τους όρους μιας συνάντησης στην οποία οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσκλήθηκαν», σχολιάζει ο Ορμπάν. «Το γεγονός ότι η ΕΕ παραμερίστηκε είναι ήδη αρκετά λυπηρό από μόνο του. Το να βαλθεί να δίνει οδηγίες από τον πάγκο δεν θα μπορούσε παρά να επιδεινώσει την κατάσταση», εκτιμά, καλώντας «να οργανωθεί μάλλον μια σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας».

Ο εθνικιστής ηγέτης, ο οποίος διατηρεί εδώ και χρόνια τεταμένες σχέσεις με το Κίεβο, περιλαμβάνεται μεταξύ των ελάχιστων ευρωπαίων ηγετών που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο. Αντιτάσσεται σε κάθε στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο και στην ένταξή του στην ΕΕ, η οποία «θα κατέστρεφε» σύμφωνα με τον ίδιο, τον συνασπισμό, ενώ κατηγορεί παράλληλα τη γείτονά του ότι καταπατά τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας.

Ο Ορμπάν σκλήρυνε ιδιαίτερα τη ρητορική του μετά την επιστροφή στο Λευκό Οίκο του «φίλου» του, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποστασιοποιήθηκε από τη στρατηγική της υποστήριξης της Ουκρανίας που ακολουθούσε ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν.



Χθες Δευτέρα, ενώπιον των δημοσιογράφων, ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός αναφέρθηκε εξάλλου στον Βίκτορ Ορμπάν, «έναν πολύ, πολύ ευφυή άνδρα», ο οποίος «γνωρίζει πολύ καλά τις δύο χώρες». «Τον ρώτησα αν η Ουκρανία μπορεί να νικήσει τη Ρωσία. Με κοίταξε σαν να του είχα κάνει μια βλακώδη ερώτηση και απάντησε πως η Ρωσία είναι μια απέραντη χώρα που κερδίζει τα εδάφη της μέσω των πολέμων».


