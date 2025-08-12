Ουγγαρία: Ο Ορμπάν δεν προσυπέγραψε τη δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Η ΕΕ παραμερίστηκε από τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν και η προσπάθειά της να παρέμβει «από τον πάγκο», επιδεινώνει την κατάσταση, είπε ο Ούγγρος πρόεδρος