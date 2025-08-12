Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας σε πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο Τέξας - Συνελήφθη ο δράστης

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την περίοδο αγορών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.«Πρόκειται για μια καταστροφική κατάσταση και η σκέψη μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο δήμαρχος του Όστιν, Κερκ Γουάτσον, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Αν και πρόκειται για μια εν εξελίξει έρευνα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για μια αποτρόπαιη και δειλή πράξη ένοπλης βίας».Στο κατάστημα Jiffy Lube, το οποίο μοιράζεται τον ίδιο χώρο στάθμευσης με το Target, οι εργαζόμενοι κλείδωσαν τις πόρτες και κρύφτηκαν μόλις κατάλαβαν τι συνέβαινε. Ο υπάλληλος Πολ Σμιθ ανέφερε ότι είδε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι μακριά από τα αυτοκίνητά τους.«Είχα μόλις επιστρέψει από το Target, ούτε ένα λεπτό πριν», είπε ο Σμιθ.Το αιματηρό περιστατικό στο Target σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση σε κατάστημα Walmart στο Μίσιγκαν, όπου ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι 11 άτομα στην πόλη Τράβερς Σίτι και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία και απόπειρα πολλαπλού φόνου.