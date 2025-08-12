Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας σε πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο Τέξας - Συνελήφθη ο δράστης
Ο 32χρονος δράστης είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας και είχε τεθεί στο παρελθόν σε έκτακτες κρατήσεις, σύμφωνα με την αστυνομία
Δύο από τα θύματα που δέχθηκαν τα πυρά του ενόπλου ανακηρύχθηκαν νεκροί επί τόπου, ενώ το τρίτο υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ακόμα ένα άτομο.
Three people are dead and a suspect is in custody following a shooting outside of a Target store in Austin, Texas, on Monday, according to police. Full story linked below https://t.co/ZqIiVUwpuL pic.twitter.com/MrpC7jrcSx— ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 11, 2025
Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ένοπλος, ένας 32χρονος άνδρας, αφού πρώτα πυροβόλησε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τα άτομα έξω από το κατάστημα στη συνέχεια έκλεψε ένα αυτοκίνητο από το πάρκινγκ, το τράκαρε και έκλεψε ένα άλλο αυτοκίνητο. Αστυνομικοί του Όστιν τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν αφού τον ακινητοποίησαν με ένα όπλο ηλεκτροσόκ. Μεταξύ των ατόμων που πυροβολήθηκαν ήταν ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου που έκλεψε ο ένοπλος, ανέφερε η αστυνομία.
🚨Three people are dead, another injured after a shooting outside of a Target in Austin this afternoon. According to reports, the suspect left a store in the area and hijacked a vehicle in the parking lot. Officers believe one of the victims was the driver of the stolen vehicle. pic.twitter.com/J4AblzLuzy— Emma Allen (@EmmaAllenTV) August 11, 2025
Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας και είχε τεθεί στο παρελθόν σε έκτακτες κρατήσεις, σύμφωνα με τη Λίζα Ντέιβις, επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος του Όστιν. Τέτοιες κρατήσεις συνήθως συμβαίνουν όταν τα άτομα αντιμετωπίζουν μια κρίση ψυχικής υγείας και θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή τους άλλους.
Αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό εντόπισαν τρεις ανθρώπους που είχαν δεχθεί πυροβολισμούς στον χώρο στάθμευσης του καταστήματος Target.
«Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα για το Όστιν. Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα για όλους μας και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε η Ντέιβις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμες πληροφορίες για τα θύματα.
TEXAS: Three people were killed in a shooting outside a Target store in Austin. The suspect, who fled the scene and carjacked multiple vehicles, was taken into custody after being tased by police. pic.twitter.com/fTeH5p5JSU— KolHaolam (@KolHaolam) August 11, 2025
«Πρόκειται για μια καταστροφική κατάσταση και η σκέψη μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο δήμαρχος του Όστιν, Κερκ Γουάτσον, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Αν και πρόκειται για μια εν εξελίξει έρευνα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για μια αποτρόπαιη και δειλή πράξη ένοπλης βίας».
Στο κατάστημα Jiffy Lube, το οποίο μοιράζεται τον ίδιο χώρο στάθμευσης με το Target, οι εργαζόμενοι κλείδωσαν τις πόρτες και κρύφτηκαν μόλις κατάλαβαν τι συνέβαινε. Ο υπάλληλος Πολ Σμιθ ανέφερε ότι είδε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι μακριά από τα αυτοκίνητά τους.
«Είχα μόλις επιστρέψει από το Target, ούτε ένα λεπτό πριν», είπε ο Σμιθ.
Το αιματηρό περιστατικό στο Target σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση σε κατάστημα Walmart στο Μίσιγκαν, όπου ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι 11 άτομα στην πόλη Τράβερς Σίτι και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία και απόπειρα πολλαπλού φόνου.
